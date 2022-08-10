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Школяр з Києва передав для ЗСУ 10 тисяч гривень, які збирав 4 роки (фото)

Колаж РБК-Україна: київський школяр передав 10 тисяч гривень на Армію дронів
Автор: Володимир Костирін

У Києві 12-річний хлопчик Юра передав на потреби українського війська 10 тисяч гривень - таку суму школяр збирав протягом 4 років, а зараз вирішив віддати на Армію дронів.

Про це 10 серпня повідомив міністр цифрової трансформації України Михайло Федоров у своєму Telegram.

"Юрі 12 років. Він ходить до 7 класу київської школи, співає у Національній опері України, мріє побудувати бізнес в IT та зустрітися з Ілоном Маском. Але ще більше Юра хоче перемоги України", - розповів чиновник.

І ось хлопець накопиченими монетами по 50 копійок і купюрами в 1 гривню зібрав всю суму в 10 тисяч гривень, і передав на Армію дронів через UNITED24.

12-річний хлопчик з Києва передав для військових 10 тисяч гривень (фото: t.me/zedigital)

Федоров зазначив, що хлопчик збирав такі гроші, заробляючи співом, відкладаючи з подарунків рідних.

А під час російської повномасштабної війни школяр вирішив, що найважливіше - допомогти захисникам України, для яких і передав своє багатство в трьох коробках.

"Круто, що діти стають прикладами для дорослих. Впевнений, Юра обов'язково зустрінеться з Ілоном Маском та побудує потужну IT-компанію, яка стане резидентом Дія.City", - пише міністр.

12-річний Юра передав на Армію дронів накопичені за 4 роки 10 тисяч гривень (фото: t.me/zedigital)

Нагадаємо, раніше ми розповідали, що в Чернігові 8-річний хлопчик зібрав 60 тисяч гривень для допомоги військовим ЗСУ - Сергій Мороз щовечора співав на Валу.

Додамо також, що нещодавно молодий офіціант з Києва пішки дійшов до Запоріжжя, щоб зібрати мільйон для ЗСУ - на подорож пішло 24 дні, за які волонтер подужав понад 500 км.

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