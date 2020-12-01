Школьник из Днепра создал ракетный двигатель и заработал на этом деньги

В Днепре состоялся онлайн-финал всеукраинского турнира ракетно-космических инноваций Star Track 5, в котором соревновались 37 участников со всей Украины: студенты, инженеры, ученые и изобретатели-энтузиасты.

Участники представили 13 научно-технических проектов. Победителем Star Track 5 стал школьник из Днепра Макар Дробышев, который создал жидкостный ракетный двигатель малой тяги LT-3B "Стриж".

Причем спроектированный двигатель дешевле аналогов и с уникальной гибридной системой охлаждения сопла и камеры сгорания.

Победители Star Track получили денежные вознаграждения, а также возможность воплотить свои проекты на технической базе Инжиниринговой школы Noosphere.

Макар Дробышев из Днепра создал ракетный двигатель

Интересно, что в разработке двигателей уникальной ракеты Firefly Alpha, что сейчас готовится к своему первому полету в космос, также приняли участие инженеры из Днепра.

Star Track - это ежегодное мероприятие, которое проходит в Днепре для талантливой молодежи.

Целью инжиниринговой школы Noosphere (или Noosphere Engineering School) является популяризация инженерного образования и создание в Украине экосистемы для развития высокотехнологичных студенческих стартапов.

Ранее мы писали, что Firefly Alpha - украинская ракета-конкурент Falcon Илона Маска прошла испытания. Появилось яркое видео с полигона.

Она отправится в свой дебютный полет с базы ВВС США Ванденберг уже в ближайшее время. Окно запуска будет открыто с 22 декабря 2020 года по 31 января 2021 года.