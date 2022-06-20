Школьная мини-пицца дома: простой рецепт, который очень понравится детям и взрослым

Детвора обожает мини-пиццу из школьного буфета. Приготовить такую выпечку можно без особых усилий дома, за что ваша семья - от мала до велика будет очень вам благодарна.
Рецептом поделилась известный кулинарный блогер Лилия Цвит.
Для начинки:
Скриншот: такой будет наша готовая пицца
Половину от общего количества просеянной муки смешиваем с сухими дрожжами, сахаром и солью. Перемешиваем массу (прессованные дрожжи надо растворить в воде и смешать с сухими ингредиентами).
Добавляем 300 мл воды и замешиваем жидкое тесто. Накрываем крышкой или полотенцем и отправляем подходить в теплое место на 30 минут.
Добавляем в массу яйцо, растительное масло, остальную муку и замешиваем мягкое тесто. Вымешиваем тесто в течение 10 минут и ставим в теплое место еще на полчаса.
Разделяем тесто на 8 частей на рабочей поверхности. Формируем шарики. Каждый растягиваем пальцами и сразу выкладываем на застеленный пергаментом противень, где будем выпекать пиццу.
Смазываем каждую кетчупом, кладем колбасу, помидоры, сыр (или на свой вкус). Выпекаем пиццу в духовке при 190 градусах около 20 минут.
Наша пицца готова! Приятного аппетита!
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