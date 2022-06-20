Школьная мини-пицца дома: простой рецепт, который очень понравится детям и взрослым

Ингредиенты на 8 штук:

мука - 450 г

дрожжи сухие - 11 г (2 ч. л) (или прессованные - 30 г)

сахар - 1 ст. л.

соль - 1 ч. л.

вода - 300 мл

яйцо - 1 шт.

масло подсолнечное - 2 ст. л.

Для начинки:

кетчуп - 100 г

колбаса - 200 г

помидоры - 3-4 шт.

сыр - 200 г

Скриншот: такой будет наша готовая пицца

Пошаговое приготовление пиццы

Половину от общего количества просеянной муки смешиваем с сухими дрожжами, сахаром и солью. Перемешиваем массу (прессованные дрожжи надо растворить в воде и смешать с сухими ингредиентами).

Добавляем 300 мл воды и замешиваем жидкое тесто. Накрываем крышкой или полотенцем и отправляем подходить в теплое место на 30 минут.

Добавляем в массу яйцо, растительное масло, остальную муку и замешиваем мягкое тесто. Вымешиваем тесто в течение 10 минут и ставим в теплое место еще на полчаса.

Разделяем тесто на 8 частей на рабочей поверхности. Формируем шарики. Каждый растягиваем пальцами и сразу выкладываем на застеленный пергаментом противень, где будем выпекать пиццу.

Смазываем каждую кетчупом, кладем колбасу, помидоры, сыр (или на свой вкус). Выпекаем пиццу в духовке при 190 градусах около 20 минут.

Наша пицца готова! Приятного аппетита!