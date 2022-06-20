Шкільна міні-піца вдома: простий рецепт, який дуже сподобається дітям і дорослим

Дітлахи обожнюють міні-піцу зі шкільного буфету. Приготувати таку випічку можна без особливих зусиль вдома, за шо ваша родина - від малого до великого буде дуже вам вдячна.
Рецептом поділилася відомий кулінарний блогер Лілія Цвіт.
Для начинки:
Скріншот: Такою буде наша готова піца
Половину від загальної кількості просіяного борошна змішуємо з сухими дріжджами, цукром і сіллю. Перемішуємо масу. Пресовані дріжджі треба розчинити у воді і змішати з сухими інгредієнтами.
Додаємо 300 мл води і замішуємо рідке тісто. Накриваємо кришкою чи рушником і відправляємо підходити в тепле місце на 30 хвилин.
Додаємо в масу яйце, олію, решту борошно і замішуємо м'яке тісто. Вимішуємо тісто протягом 10 хвилин і ставимо в тепле місце ще на півгодини.
Розділяємо тісто на 8 частин на робочій поверхні. Формуємо кульки. Кожну розтягуємо пальцями і одразу викладаємо на встелене пергаментом деко, де будемо випікати піцу.
Змащуємо кожну кетчупом, кладемо ковбасу, помідори, сир (або на свій смак). Випікаємо піцу в духовці при 190 градусах близько 20 хвилин.
Наша піца готова! Смачного!
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