Шкільна міні-піца вдома: простий рецепт, який дуже сподобається дітям і дорослим

Інгредієнти на 8 штук:

борошно - 450 г

дріжджі сухі - 11 г (2 ч. л) (або пресовані - 30 г)

цукор - 1 ст. л.

сіль - 1 ч. л.

вода - 300 мл

яйце - 1 шт.

олія - 2 ст. л.

Для начинки:

кетчуп - 100 г

ковбаса - 200 г

помідори - 3-4 шт.

сир - 200 г

Скріншот: Такою буде наша готова піца

Покрокове приготування піци

Половину від загальної кількості просіяного борошна змішуємо з сухими дріжджами, цукром і сіллю. Перемішуємо масу. Пресовані дріжджі треба розчинити у воді і змішати з сухими інгредієнтами.

Додаємо 300 мл води і замішуємо рідке тісто. Накриваємо кришкою чи рушником і відправляємо підходити в тепле місце на 30 хвилин.

Додаємо в масу яйце, олію, решту борошно і замішуємо м'яке тісто. Вимішуємо тісто протягом 10 хвилин і ставимо в тепле місце ще на півгодини.

Розділяємо тісто на 8 частин на робочій поверхні. Формуємо кульки. Кожну розтягуємо пальцями і одразу викладаємо на встелене пергаментом деко, де будемо випікати піцу.

Змащуємо кожну кетчупом, кладемо ковбасу, помідори, сир (або на свій смак). Випікаємо піцу в духовці при 190 градусах близько 20 хвилин.

Наша піца готова! Смачного!