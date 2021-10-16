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В школе Днепра учительница младших классов напивалась на уроках и била детей по голове

Автор: Владимир Костырин

В Днепре учительница младших классов распивала спиртное прямо в школе, и пьяной вела уроки. На нездоровое пристрастие классного руководителя к "огненной воде" пожаловались ученики, и в учебном заведении вспыхнул скандал.

Об этом передает издание "Наше Місто".

Школьники рассказали о поведении учительницы родителям, а те обратились в администрацию СШ №29 с требованием отреагировать на ситуацию и принять меры.

По словам мамы одной из учений 2 класса Юлии Рыженькой, горе-педагога замечали за преподаванием в пьяном виде неоднократно.

Дети рассказывали, что классный руководитель пила водку, и уже к пятому уроку не могла разговаривать.

Женщина в своем Facebook также добавила, что учительница 2В класса "ударила двух девочек по голове, якобы за то что они писали не "там где нужно", а на третью - чуть не упала".

"Самое страшное, что администрация школы знала о проблемах учителя с алкоголем, так как именно по этой причине она была уволена с предыдущей школы, но прикрывали этот факт, аргументируя тем, что работать некому", - возмущается Рыженькая.

Как выяснилось, руководство школы №29 решило уволить скандальную учительницу.

В департаменте гуманитарной политики Днепровского городского совета подтвердили данный инцидент и отметили, что "с администрацией заведения также была проведена беседа".

"Сейчас вакансия открыта, кадровые вопросы решаются администрацией, в школах кадровая автономия", - добавили в департаменте.

Напомним, буквально на днях в Днепре разгорелся другой школьный скандал - ученик 6 класса набросился с кулаками на учительницу музыки и избил за то, что педагог хотела забрать у него смартфон, так как мальчик играл во время урока на телефоне и матерился.

Также мы писали о том, что в сентябре в Черкассах школьников заставили работать на поле вместо уроков.

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Днепршкола