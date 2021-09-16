Школьников заставили работать на поле вместо уроков: в Черкассах разгорается скандал

Шестиклассников Великосевастьяновской школы заставили работать в поле на сборе урожая и носить тыквы вместо уроков. Учителя не реагировали на жалобы детей на плохое самочувствие и заставили работать на поле даже тех, кто освобожден от занятий физкультуры по состоянию здоровья.

Об этом рассказала мама одного из школьников Наталья Мацикура в издании " Про все ".

Женщина сообщила, что 13 сентября встретила своего сына после школы грязного и всего в мусоре. На вопросы матери ребенок рассказал, что его вместе с одноклассниками заставили носить тыквы на сельской бахче.

"Сын учится в шестом классе Великосевастьяновской школы Уманьского района. Там до сих пор используют детский труд. На днях при высокой температуре воздуха (+25) детей заставляли на протяжении двух уроков по труду носить тыквы, при этом они не были предупреждены ни про головные уборы, ни про сменную одежду. Младший сын пожаловался на головную боль, на что учительница ответила, что он не будет работать только если принесет справку. Она еще и отметила, что если дети не будут работать, то будут получать "соответствующие" оценки", - рассказала женщина.

Раздосадованная мама обратилась за объяснением к учительнице. Но ей даже не стали объяснять, почему дети работали на уроке. Однако "доказательства" принудительной работы в школе уже успели убрать.

"Я обратилась к классному руководителю с вопросом, почему мои дети пришли из школы в мусоре и грязные, с черными кругами под глазами. Ответа я не получила. Это уже не первый подобный случай. Вчера мы с мужем и детьми ездили с письменным обращением по поводу "тыквенного" вопрос к председателю общины, в школе "заметали" тыквенные следы. Муж позже уехал и хотел увидеть объемы тыквенной плантации на школьных участках (ориентировочно 15 -20 соток) и вот что сфотографировал: тыквы исчезли, сорняки тоже, видно свежие следы дисковой бороны. Интересно, почему такая спешка? К чему готовится директор?" – добавила мама.

Она отметила, что намерена обратиться в прокуратуру по поводу незаконного использования труда детей в школе. По словам женщины, она сама проработала в школе 25 лет и знает все школьные "правила".

Еще одна мама подтвердила инцидент и сообщила, что ее ребенка со справкой об астме также заставляют работать и это – обычная практика.

"Мой ребенок освобожден от практики, потому что у нее астма, справка есть. Но на трудах работает, как и остальные. И диагноз знают все, она освобождена от физкультуры", - подчеркнула Надежда Степанченко.

Что говорит образовательный омбудсмен

Сергей Горбачев отметил, что непонятно, зачем и куда нужно детям носить тыквы. И посоветовал родителям обращаться к директору учебного заведения с заявлением. Также нужно требовать предоставить копию учебной программы по трудовому обучению, где указано "Перенос тыкв".

"Если такой темы в учебном плане нет, то можно предположить, что в этой школе практикуется принудительная детский труд. Я буду общаться со школой по поводу этой ситуации", - сказал Горбачев.