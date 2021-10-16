У школі Дніпра вчителька молодших класів напивалася на уроках і била дітей по голові

Школярі розповіли про поведінку вчительки батькам, а ті звернулися до адміністрації СШ №29 з вимогою відреагувати на ситуацію та вжити заходів.

За словами мами однієї з навчань 2 класу Юлії Риженької, горе-педагога помічали за викладанням у п'яному вигляді неодноразово.

Діти розповідали, що класний керівник пила горілку, і вже до п'ятого уроку не могла розмовляти.

Жінка у своєму Facebook також додала, що вчителька 2В класу "вдарила двох дівчаток по голові, нібито за те що вони писали не "там де потрібно", а на третю - мало не впала".

"Найстрашніше, що адміністрація школи знала про проблеми вчителя з алкоголем, оскільки саме з цієї причини вона була звільнена з попередньої школи, але прикривали цей факт, аргументуючи тим, що працювати нікому", - обурюється Риженька.

Як з'ясувалося, керівництво школи №29 вирішило звільнити скандальну вчительку.

У Департаменті гуманітарної політики Дніпровської міської ради підтвердили даний інцидент і зазначили, що "з адміністрацією закладу також була проведена бесіда".

"Зараз вакансія відкрита, кадрові питання вирішуються адміністрацією, в школах кадрова автономія", - додали в департаменті.