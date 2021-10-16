ru ua
Сб, 16 жовтня News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2020 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору

У школі Дніпра вчителька молодших класів напивалася на уроках і била дітей по голові

Новость на русском →
Дніпро, Субота 16 жовтня 2021 16:37
У школі Дніпра вчителька молодших класів напивалася на уроках і била дітей по голові Колаж РБК-Україна: в Дніпрі шкільна вчителька пиячила на уроках
Автор: Володимир Костирін

У Дніпрі вчителька молодших класів розпивала спиртне прямо в школі, і п'яною вела уроки. На нездорову пристрасть класного керівника до "вогняної води" поскаржилися учні, і в навчальному закладі спалахнув скандал.

Про це передає видання "Наше Місто".

Школярі розповіли про поведінку вчительки батькам, а ті звернулися до адміністрації СШ №29 з вимогою відреагувати на ситуацію та вжити заходів.

За словами мами однієї з навчань 2 класу Юлії Риженької, горе-педагога помічали за викладанням у п'яному вигляді неодноразово.

Діти розповідали, що класний керівник пила горілку, і вже до п'ятого уроку не могла розмовляти.

Жінка у своєму Facebook також додала, що вчителька 2В класу "вдарила двох дівчаток по голові, нібито за те що вони писали не "там де потрібно", а на третю - мало не впала".

"Найстрашніше, що адміністрація школи знала про проблеми вчителя з алкоголем, оскільки саме з цієї причини вона була звільнена з попередньої школи, але прикривали цей факт, аргументуючи тим, що працювати нікому", - обурюється Риженька.

Як з'ясувалося, керівництво школи №29 вирішило звільнити скандальну вчительку.

У Департаменті гуманітарної політики Дніпровської міської ради підтвердили даний інцидент і зазначили, що "з адміністрацією закладу також була проведена бесіда".

"Зараз вакансія відкрита, кадрові питання вирішуються адміністрацією, в школах кадрова автономія", - додали в департаменті.

Нагадаємо, буквально днями в Дніпрі розгорівся інший шкільний скандал - учень 6 класу накинувся з кулаками на вчительку музики і побив за те, що педагог хотіла забрати у нього смартфон, оскільки хлопець грав під час уроку на телефоні та матюкався.

Також ми писали про те, що у вересні у Черкасах школярів змусили працювати на полі замість уроків.

Читайте РБК-Україна в Google News
Дніпро школа
LITE
16 жовтня не дивіться в дзеркало і відмовтеся від великих покупок: що не можна робити сьогодні
16 жовтня не дивіться в дзеркало і відмовтеся від великих покупок: що не можна робити сьогодні