У школі Дніпра вчителька молодших класів напивалася на уроках і била дітей по голові
У Дніпрі вчителька молодших класів розпивала спиртне прямо в школі, і п'яною вела уроки. На нездорову пристрасть класного керівника до "вогняної води" поскаржилися учні, і в навчальному закладі спалахнув скандал.
Про це передає видання "Наше Місто".
Школярі розповіли про поведінку вчительки батькам, а ті звернулися до адміністрації СШ №29 з вимогою відреагувати на ситуацію та вжити заходів.
За словами мами однієї з навчань 2 класу Юлії Риженької, горе-педагога помічали за викладанням у п'яному вигляді неодноразово.
Діти розповідали, що класний керівник пила горілку, і вже до п'ятого уроку не могла розмовляти.
Жінка у своєму Facebook також додала, що вчителька 2В класу "вдарила двох дівчаток по голові, нібито за те що вони писали не "там де потрібно", а на третю - мало не впала".
"Найстрашніше, що адміністрація школи знала про проблеми вчителя з алкоголем, оскільки саме з цієї причини вона була звільнена з попередньої школи, але прикривали цей факт, аргументуючи тим, що працювати нікому", - обурюється Риженька.
Як з'ясувалося, керівництво школи №29 вирішило звільнити скандальну вчительку.
У Департаменті гуманітарної політики Дніпровської міської ради підтвердили даний інцидент і зазначили, що "з адміністрацією закладу також була проведена бесіда".
"Зараз вакансія відкрита, кадрові питання вирішуються адміністрацією, в школах кадрова автономія", - додали в департаменті.
Нагадаємо, буквально днями в Дніпрі розгорівся інший шкільний скандал - учень 6 класу накинувся з кулаками на вчительку музики і побив за те, що педагог хотіла забрати у нього смартфон, оскільки хлопець грав під час уроку на телефоні та матюкався.
Також ми писали про те, що у вересні у Черкасах школярів змусили працювати на полі замість уроків.