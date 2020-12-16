В Украине могут продлить школьные каникулы: названы даты

Зимние школьные каникулы в Украине могут продлить (фото: freepic.com)

Зимние школьные каникулы в Украине могут продлить до 24 января. Министерство образования рекомендует продлить их на время жесткого карантина. Он будет действовать в стране с 8 по 24 января

Об этом проинформировала пресс-служба МОН.

В период локдауна детям запрещено посещать школы любой формы собственности. Работа детских садов во время жестких ограничений разрешена.

В сообщении МОН сказано, что Министерство рекомендует рассмотреть возможность, при необходимости, объявить в настоящее время каникулы с учетом положений частей 3 и 4 статьи 10 закона "О среднем образовании".

МОН просит школы принять меры для надлежащей организации обучения в дистанционном формате, например - с помощью платформы "Всеукраинская школа онлайн".

Отметим, что согласно Закону, продолжительность каникул в учреждениях образования в течение учебного года не может составлять менее 30 календарных дней.

В Украине зимние школьные каникулы в 2020-2021 году должны были стартовать с 25 декабря по 10 января включительно.

Напомним, Кабинет министров продлил действие карантина до конца зимы. Вместе с тем правительство предусмотрело усиление ограничений с 8 января. Ограничения будут действовать до полуночи 25 января.