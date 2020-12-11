В школах Украины с 1 января вводят новые правила: о чем речь

С 1 января 2021 года в Украине вступит в силу новый санитарный регламент для заведений среднего образования. А это значит, что в школах поменяются правила, которые не пересматривали с 2001 году.

В новом регламенте предусмотрены изменения о транспорте для учеников, о туалетах и многое другое. Детали рассказал главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко на брифинге.

Ученики, которые проживают на расстоянии более 2 км от заведения образования, должны быть обеспечены транспортом для подвоза к школе.

Работники школ должны проходить профилактические медицинские осмотры. В случае нарушения сроков прохождения осмотров, работники не должны допускаться к работе.

Аренда школ под услуги, которые не принадлежат к образовательным, запрещена.

Туалеты должны находится только в помещении школ, а не на улице.

В школах разрешили беспроводное или проводное подключение к интернету. Роутеры должны быть установлены на высоте не менее 2 метров от пола и их нужно выключать во вне учебного времени. Экраны стационарных компьютеров должны быть не менее 15 дюймов, для ноутбуков – не менее 14 дюймов. Мышь и клавиатура должны быть отдельными.

В классах нужно сделать разделение мебели. Во избежание сколиозов детям нужно подбирать парты и стулья по росту, а также не менее двух раз в год пересаживать детей в разные ряды. Учеников, которые болеют чаще – размещать в третьем ряду от окна, ближе к внутренней стене.

Также изменения коснутся и питания в школах. Как рассказал Ляшко, если у ребенка есть диетические проблемы, то для такого ребенка должно быть организовано отдельное питание владельцем учебного заведения.

Для детей будет разрешен кейтеринг, но с учетом норм здорового питания. В новом регламенте прописаны ограничения по продуктам, содержанию соли, сахара и жиров. Кроме того, будет запрещена продажа снеков, мясных и рыбных продуктов промышленного производства, сладости.

Напомним, ранее мы писали о том, что будет в школьных столовых с 2021 года.

А также рассказывали о том, как будут работать школы в Украине во время введения локдауна.