У школах України з 1 січня вводять нові правила: про що мова

З 1 січня 2021 року в Україні набуде чинності новий санітарний регламент для закладів середньої освіти. А це означає, що в школах зміняться правила, які не переглядали з 2001 року.

У новому регламенті передбачено зміни щодо транспорту для учнів, туалетів і багато іншого. Деталі розповів головний санітарний лікар України Віктор Ляшко на брифінгу.

Учні, які проживають на відстані понад 2 км від закладу освіти, повинні бути забезпечені транспортом для підвезення до школи.

Працівники шкіл повинні проходити профілактичні медичні огляди. У разі порушення термінів проходження оглядів, працівники не повинні допускатися до роботи.

Оренда шкіл послугами, які не належать до освітніх, заборонена.

Туалети повинні знаходитися тільки в приміщенні шкіл, а не на вулиці.

У школах дозволили бездротове або дротове підключення до інтернету. Роутери повинні бути встановлені на висоті не менше 2 метрів від підлоги і їх потрібно вимикати поза навчального часу. Екрани стаціонарних комп'ютерів повинні бути не менше 15 дюймів, для ноутбуків – не менше 14 дюймів. Миша і клавіатура повинні бути окремими.

В класах потрібно зробити поділ меблів. Щоб уникнути сколіозів дітям потрібно підбирати парти та стільці по зросту, а також не менше двох разів на рік пересаджувати дітей в різні ряди. Учнів, які хворіють частіше – розміщувати в третьому ряді від вікна, ближче до внутрішньої стіни.

Також зміни торкнуться і харчування в школах. Як розповів Ляшко, якщо у дитини є дієтичні проблеми, то для такої дитини має бути організоване окреме харчування власником навчального закладу.

Для дітей буде дозволений кейтерінг, але з урахуванням норм здорового харчування. У новому регламенті прописано обмеження по продуктам, вмісту солі, цукру і жирів. Крім того, буде заборонено продаж снеків, м'ясних і рибних продуктів промислового виробництва, солодощі.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що буде у шкільних їдальнях з 2021 року.

А також розповідали про те, як будуть працювати школи в Україні під час введення локдауна.