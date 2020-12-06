Зимние каникулы затянутся: как будут работать школы во время локдауна

Зимние каникулы в Украине 2021 (коллаж: РБК-Украина)

В январе 2021 планируется введение очередных карантинных ограничений, которые продлятся в течение 3 недель. Министр здравоохранения Максим Степанов заявил, что предлагает правительству плановый жесткий карантин с максимальными ограничениями, начиная с первых чисел января. При этом главный санитарный врач Виктор Ляшко уточнил, что школы на этот период перейдут в дистанционный режим. Окончательный план действий Кабмин будет утверждать в среду, 9 декабря. Как карантин повлияет на продолжительность зимних каникул в Украине – читайте ниже.

Согласно рекомендациям Министерства образования и науки, зимние каникулы будут с 25 декабря по 10 января. При этом администрация учебных заведений, как правило, самостоятельно выбирает даты периода каникул. Например, в Ровно решили компенсировать длинные осенние каникулы, и зимние каникулы начнутся 31 декабря. А вот в Ивано-Франковске – с 25 декабря. Об этом пишет "Сегодня".

Но в Минобразования подчеркивают, что школы также должны соблюдать ограничения, которые вводятся из-за COVID-19. Один из сценариев, который рассматривается для школ – переход на дистанционное обучение. Однако по всей Украине ситуация разная. Окончательное решение о том, стоит ли переводить школу на дистанционное обучение, в большинстве случаев принимают непосредственно руководители учреждений. Но есть норма, по которой школа или детский сад обязательно закрывается и переходит на "дистанционку".

Если на самоизоляции из-за контакта с больным на COVID-19 находится более половины учеников и персонала учебного заведения, то все переводятся на дистанционное обучение. Это указано в постановлении Кабмина №1100 от 11 ноября 2020 года. При этом положение об ограничении учебных групп до 20 человек не касается школ и детсадов.

Напомним, ранее главный санитарный врач Виктор Ляшко рассказал, что в 2021 году в Украине планируют вакцинировать от коронавируса половину населения. Это почти 21 миллион человек.

Также стали известны детали ужесточенного карантина в январе в Украине. В следующем месяце планируют закрыть школы, рестораны и фитнес-центры. При этом будут работать горнолыжные курорты и церкви.