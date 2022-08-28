В школах Польши не хватает учителей: ищут украинских педагогов

Во вроцлавских учебных заведениях учится несколько тысяч школьников из Украины. Чтобы разгрузить систему, руководство школ города в настоящее время в поисках работников на должности учителя и помощника учителя.

"В результате российской агрессии во Вроцлав приехало несколько десятков тысяч украинцев. Среди них есть дети, которые начали обучение во вроцлавских школах. Очень часто возникают сложности, с которыми трудно справиться как учащимся, так и школам. В связи с этим возникла потребность (и желание) трудоустройства лиц из Украины", - говорится в публикации.

Так, Вроцлав и ЮНИСЕФ начали проект с целью сбора информации о лицах, в том числе выходцах из Украины, имеющих право обучать в школе, чтобы подобрать кадры.

Желающие трудоустроиться педагогом или ассистентом учителя, могут заполнить анкету (ниже в материале на этой странице), указав свои персональные данные.

После этого ее изучат директора вроцлавских школ и образовательных учреждений, и если ваши данные заинтересуют потенциального работодателя - он свяжется и пригласит на собеседование.

По словам представителя Департамента образования мэрии Вроцлава Марцина Медзинского, в прошлом учебном году в учебных заведениях города было принято более 6 тысяч детей из Украины, передает Ukrayina.pl.

"Деятельность, которую мы сейчас проводим, направлена ​​не только на создание рабочих мест для учителей из Украины, но и на содействие интеграции студентов, оказывающихся в новой для них среде", - отметил он.

В настоящее время неизвестно, сколько детей пойдет в школы Вроцлава в этом учебном году. Можно предположить, учитывая общие тенденции по стране, что их будет примерно такое же количество.