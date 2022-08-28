У школах Польщі не вистачає вчителів: шукають українських педагогів

У вроцлавських навчальних закладах навчається кілька тисяч школярів з України. Щоб розвантажити систему, керівництво шкіл міста нині в пошуках працівників на посади вчителя і помічника вчителя.

"В результаті російської агресії до Вроцлава приїхали кілька десятків тисяч українців. Серед них є діти, які розпочали навчання у вроцлавських школах. Дуже часто виникають складнощі, з якими важко впоратися як учням, так і школам. У зв'язку з цим виникла потреба (і бажання) працевлаштування осіб з України", - йдеться в публікації.

Так, Вроцлав і ЮНІСЕФ розпочали проект з метою збору інформації про осіб, у тому числі вихідців з України, які мають право навчати в школі, щоб підібрати кадри.

Бажаючі працевлаштуватися педагогом або асистентом вчителя, можуть заповнити анкету (нижче в матеріалі на цій сторінці), вказавши свої персональні дані.

Після цього її вивчать директори вроцлавських шкіл та освітніх установ, і якщо ваші дані зацікавлять потенційного роботодавця - він зв'яжеться і запросить на співбесіду.

За словами представника Департаменту освіти мерії Вроцлава Марціна Мєдзінського, в минулому навчальному році в навчальних закладах міста було прийнято понад 6 тисяч дітей з України, передає Ukrayina.pl.

"Діяльність, яку ми зараз проводимо, спрямована не тільки на створення робочих місць для вчителів з України, а й на сприяння інтеграції студентів, які опиняються в новому для них середовищі", - зазначив він.

Наразі невідомо, скільки дітей піде у школи Вроцлава в цьому навчальному році. Можна припустити, враховуючи загальні тенденції по країні, що їх буде приблизно така ж кількість.