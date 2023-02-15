У школах України можуть з'явитись нові, але дуже важливі предмети

Що відомо про нововведення

За словами Бабака, Інститут модернізації змісту освіти зараз працює над створенням програми шкільних дисциплін для предметів типу "цивільний захист", "довійськова підготовка", "тактична медицина".

"Нам потрібно визначитися з концепцією, хто викладатиме ці дисципліни. Бо дуже не хочеться, щоб ми поверталися до тієї практики, яка була, коли, за всієї поваги, відставний пенсіонер розповідатиме, що зараз відбувається", - заявив чиновник.

Також Бабак додав, що викладання цих дисциплін можна буде реалізувати за допомогою ветеранів, які будуть після війни, або за допомогою бійців територіальної оборони.

Яким класам запровадять нові дисципліни

Бабак зазначає, що такі предмети потрібно викладати не лише в 10-11-му класах, а в 8-9-му.

Адже частина школярів після 9-го класу йде на професійну освіту.

"Будуть і основи тактичної медицини, і основи тактичної підготовки. Крім того, зауважу, що і для хлопців і для дівчат усе це потрібно однаково. Тією чи іншою мірою може відрізнятися програма, але, по суті, вона має бути однаковою, тому що і хлопці мають розбиратися в медицині, і дівчата повинні мати навички поводження зі зброєю", - заявив голова комітету.

Як посиляться заходи безпеки в школі

Чиновник зазначив, що зараз напрацьовується концепція безпеки в школах, яка була започаткована ще екс-міністром внутрішніх справ Денисом Монастирським.

"Була максимально робоча ідея - додати в школи штатну одиницю офіцера з безпеки, який буде співробітником МВС, для того, щоб стежити за безпекою в самій школі на рівні з відеоспостереженням, тривожними кнопками. Його завдання не так прямо втручатися в усі конфлікти, як передавати за потреби інформацію в органи внутрішніх справ для швидкого реагування", - розповів голова комітету.

Також Бабак наголосив, що у школах поки не встановлюватимуть спеціальних рамок, бо це фінансово затратно і не вирішить жодних проблем. Але при цьому зазначив, що рівень безпеки у школах підвищуватиметься стовідсотково.