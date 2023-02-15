В школах Украины могут появиться новые, но очень важные предметы

Что известно о нововведениях

По словам Бабака, Институт модернизации содержания образования (укр. Інститут модернізації змісту освіти) сейчас работает над созданием программы школьных дисциплин для предметов типа "гражданская защита", "довоенная подготовка", "тактическая медицина".

"Нам нужно определиться с концепцией, кто будет преподавать эти дисциплины. Потому что очень не хочется, чтобы мы возвращались к той практике, которая была, когда, при всем уважении, отставной пенсионер будет рассказывать, что сейчас происходит", - заявил чиновник.

Также Бабак добавил, что преподавание этих дисциплин можно будет реализовать с помощью ветеранов, которые будут после войны или с помощью бойцов территориальной обороны.

Каким классам введут новые дисциплины

Бабак отмечает, что такие предметы нужно преподавать не только в 10-11 классах, а в 8-9-м.

Ведь часть школьников после 9 класса идет на профессиональное образование.

"Будут и основы тактической медицины, и основы тактической подготовки. Кроме того, замечу, что и для ребят все это нужно одинаково. В той или иной степени может отличаться программа, но, по сути, она должна быть одинаковой, потому что и ребята должны разбираться в медицине, и девушки должны иметь навыки обращения с оружием", - заявил глава комитета.

Как усилятся меры безопасности в школе

Чиновник отметил, что сейчас нарабатывается концепция безопасности в школах, начатая еще экс-министром внутренних дел Денисом Монастырским.

"Была максимально рабочая идея - добавить в школы штатную единицу офицера по безопасности, который будет сотрудником МВД, для того чтобы следить за безопасностью в самой школе на уровне с видеонаблюдением, тревожными кнопками. Его задача не так прямо вмешиваться во все конфликты, как передавать при необходимости информацию в органы внутренних дел для быстрого реагирования", - рассказал председатель комитета.

Также Бабак отметил, что в школах пока не будут устанавливать специальные рамки, потому что это финансово затратно и не решит никаких проблем. Но при этом сказал, что уровень безопасности в школах будет повышаться стопроцентно.