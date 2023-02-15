В школах Украины могут появиться новые, но очень важные предметы

В украинских школах планируют ввести курсы по основам тактической медицины и основам тактической подготовки. Также должен появиться штатный "офицер по безопасности".
Такие нововведения анонсировал глава комитета Верховной Рады по вопросам образования, науки и инноваций Сергей Бабак сказал в интервью "Интерфакс-Украина".
По словам Бабака, Институт модернизации содержания образования (укр. Інститут модернізації змісту освіти) сейчас работает над созданием программы школьных дисциплин для предметов типа "гражданская защита", "довоенная подготовка", "тактическая медицина".
"Нам нужно определиться с концепцией, кто будет преподавать эти дисциплины. Потому что очень не хочется, чтобы мы возвращались к той практике, которая была, когда, при всем уважении, отставной пенсионер будет рассказывать, что сейчас происходит", - заявил чиновник.
Также Бабак добавил, что преподавание этих дисциплин можно будет реализовать с помощью ветеранов, которые будут после войны или с помощью бойцов территориальной обороны.
Бабак отмечает, что такие предметы нужно преподавать не только в 10-11 классах, а в 8-9-м.
Ведь часть школьников после 9 класса идет на профессиональное образование.
"Будут и основы тактической медицины, и основы тактической подготовки. Кроме того, замечу, что и для ребят все это нужно одинаково. В той или иной степени может отличаться программа, но, по сути, она должна быть одинаковой, потому что и ребята должны разбираться в медицине, и девушки должны иметь навыки обращения с оружием", - заявил глава комитета.
Чиновник отметил, что сейчас нарабатывается концепция безопасности в школах, начатая еще экс-министром внутренних дел Денисом Монастырским.
"Была максимально рабочая идея - добавить в школы штатную единицу офицера по безопасности, который будет сотрудником МВД, для того чтобы следить за безопасностью в самой школе на уровне с видеонаблюдением, тревожными кнопками. Его задача не так прямо вмешиваться во все конфликты, как передавать при необходимости информацию в органы внутренних дел для быстрого реагирования", - рассказал председатель комитета.
Также Бабак отметил, что в школах пока не будут устанавливать специальные рамки, потому что это финансово затратно и не решит никаких проблем. Но при этом сказал, что уровень безопасности в школах будет повышаться стопроцентно.
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