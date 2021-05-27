В школах Николаева разразился скандал: детям подсовывали заплесневелые продукты

В детских садах и школах Николаева разразился скандал. В результате проверки выяснилось, что детей кормили испорченными продуктами, а кухни для приготовления еды находятся в ужасном состоянии. Также не взглянешь без слез на кухонный инвентарь.

Об этом на своей странице в Facebook сообщил исполнительный директор Союза потребителей Украины Максим Несмиянов.

На своей странице он показал старые кастрюли, весы, ножи. Весь этот инвентарь нуждается в замене, а он находится на кухнях для приготовления пищи детям.

"Мой прекрасный и ужасный Николаев. Орудия труда работников кухни в садиках и школах поражают...Даже тряпочки нужно нести из дома, чтобы кухня работала. Почему так? Видео позже, фотки только часть общей картины", - написал Несмиянов.

Вот так выглядят кухонные принадлежности на кухнях (фото: facebook.com/nesmianov)

Отдельного упоминания достойны продукты. На фото можем увидеть проросший картофель, заплесневелую свеклу и почему-то квашенные огурцы. Всем этим кормили детей в Николаеве.

Продукты в садах и школах Николаева (фото: facebook.com/nesmianov)