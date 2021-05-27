У школах Миколаєва вибухнув скандал: дітям підсовували запліснявілі продукти

У дитячих садках і школах Миколаєва вибухнув скандал. В результаті перевірки з'ясувалося, що дітей годували зіпсованими продуктами, а кухні для приготування їжі знаходяться в жахливому стані. Також не поглянеш без сліз на кухонний інвентар.

Про це на своїй сторінці в Facebook повідомив виконавчий директор Союзу споживачів України Максим Несміянов.

На своїй сторінці він показав старі каструлі, ваги, ножі. Весь цей інвентар потребує заміни, а він знаходиться на кухнях для приготування їжі дітям.

"Мій прекрасний і жахливий Миколаїв. Знаряддя праці працівників кухні в садках і школах вражають...Навіть ганчірочки потрібно нести з дому, щоб кухня працювала. Чому так? Відео пізніше, фотки тільки частина загальної картини", - написав Несміянов.

Ось так виглядає кухонне приладдя на кухнях (фото: facebook.com/nesmianov)

Окремої згадки гідні продукти. На фото можемо побачити пророслу картоплю, запліснявілий буряк і чомусь квашені огірки. Всім цим годували дітей в Миколаєві.

Продукти в садах і школах Миколаєва (фото: facebook.com/nesmianov)