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У школах Миколаєва вибухнув скандал: дітям підсовували запліснявілі продукти

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Миколаїв, Четвер 27 травня 2021 14:01
У школах Миколаєва вибухнув скандал: дітям підсовували запліснявілі продукти У школах Миколаєва дітей годували продуктами з цвіллю (колаж РБК-Україна)
Автор: Людмила Жукова

У дитячих садках і школах Миколаєва вибухнув скандал. В результаті перевірки з'ясувалося, що дітей годували зіпсованими продуктами, а кухні для приготування їжі знаходяться в жахливому стані. Також не поглянеш без сліз на кухонний інвентар.

Про це на своїй сторінці в Facebook повідомив виконавчий директор Союзу споживачів України Максим Несміянов.

На своїй сторінці він показав старі каструлі, ваги, ножі. Весь цей інвентар потребує заміни, а він знаходиться на кухнях для приготування їжі дітям.

"Мій прекрасний і жахливий Миколаїв. Знаряддя праці працівників кухні в садках і школах вражають...Навіть ганчірочки потрібно нести з дому, щоб кухня працювала. Чому так? Відео пізніше, фотки тільки частина загальної картини", - написав Несміянов.

У школах Миколаєва вибухнув скандал: дітям підсовували запліснявілі продуктиУ школах Миколаєва вибухнув скандал: дітям підсовували запліснявілі продуктиОсь так виглядає кухонне приладдя на кухнях (фото: facebook.com/nesmianov)

Окремої згадки гідні продукти. На фото можемо побачити пророслу картоплю, запліснявілий буряк і чомусь квашені огірки. Всім цим годували дітей в Миколаєві.

У школах Миколаєва вибухнув скандал: дітям підсовували запліснявілі продуктиУ школах Миколаєва вибухнув скандал: дітям підсовували запліснявілі продуктиУ школах Миколаєва вибухнув скандал: дітям підсовували запліснявілі продуктиПродукти в садах і школах Миколаєва (фото: facebook.com/nesmianov)

Як ми раніше писали, під Тернополем у дитячому садку і школі діти місяцями не бачать м'яса.

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