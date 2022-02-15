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В школах Львова стали ежедневно обучать стрельбе

Автор: Владимир Костырин

Во Львове в школах начинают проводить учения по стрельбе для всех старшеклассников, чтобы учащиеся 9-11 классов всех учебных заведений города могли получить базовые навыки.

Об этом 15 февраля передали в пресс-службе Львовского горсовета.

Специальные помещения с тирами, где можно проводить обучение по стрельбе, есть в 18 учебных заведений на территории города. В них такие тренинги теперь проводятся ежедневно.

В школьных тирах для старшеклассников проводят соответствующие инструктажи по технике безопасности, а также снабжают всем необходимым оборудованием.

Как рассказали в управлении образования, начали проводить тренинги по стрельбе для всех учащихся 9-11 классов.

"Наша задача - научить подростков безопасному обращению с оружием, а также основам практической стрельбы", - говорят в ведомстве.

Отмечается также, что ученики находящихся неподалеку школ будут посещать эти тиры, где смогут получить практические навыки.

В горсовете добавили, что цель таких тренингов - чтобы все ученики старших классов научились обращаться с оружием, знали технику безопасности.

Также были опубликованы фото из школьных тиров, где ученики учатся стрелять из ружей.

В школах Львова старшеклассников обучают стрельбе (фото: facebook.com/EducationOfficeLviv)

Ранее сообщалось, что в Кривом Роге родители сбросились на пистолет Макарова для школы, чтобы дети научились стрелять.

Напомним также, перед этим в Запорожье родителей школьников призвали купить свечи для бомбоубежища на случай вторжения России.

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Львовшкола