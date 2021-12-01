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Чтобы дети стреляли: в Кривом Роге родители сбросились на пистолет Макарова для школы

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Кривой Рог, Среда 01 декабря 2021 16:24
Чтобы дети стреляли: в Кривом Роге родители сбросились на пистолет Макарова для школы Коллаж РБК-Украина: в Кривом Роге родители купили пистолет Макарова для школы
Автор: Styler

В Кривом Роге Днепропетровской области родители решили выделить средства для школы на приобретение пневматического пистолета Макарова, чтобы дети научились стрелять.

Об этом сообщается на странице Покровского лицея Криворожского горсовета в Facebook.

"Поддержка родительского общества нашего лицея продолжается. С целью качественного проведения занятий по предмету "Защита Украины" и практической отточки юношей и девушек мастерства по стрельбе, с учетом пожеланий лицеистов, очередное приобретение пневматического оружия, а именно, пистолета "Макаров", - говорится в сообщении.

Чтобы дети стреляли: в Кривом Роге родители сбросились на пистолет Макарова для школы

В Кривом Роге родители купили пистолет Макарова для школы (фото: facebook.com/Криворожский Покровский лицей Криворожского городского совета)

Напомним, в полтавской колонии умерла 20-летняя Вероника Моторина, которую приговорили к 15 годам лишения свободы за убийство 64-летнего инструктора тира из огнестрельного оружия.

Убийство мужчины произошло пару лет назад, когда Веронике было 18 лет. В тот роковой день она поругалась с парнем и пошла пострелять в тир, чтобы снять стресс.

Сначала она стреляла из пистолета Глок, потом взяла автомат АК-74, а после - пистолет Марголина, который и стал орудием убийства.

Мы также писали о том, что в метро Харькова произошла стрельба из-за неправильного ношения масок. В подземке конфликт произошел между бывшим сотрудником налоговой полиции и группой студентов.

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Днепропетровская область школа
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