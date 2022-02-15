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У школах Львова стали щодня навчати стрільбі

Автор: Володимир Костирін

У Львові в школах починають проводити навчання зі стрільби для всіх старшокласників, щоб учні 9-11 класів усіх навчальних закладів міста могли отримати базові навички.

Про це 15 лютого передали в прес-службі Львівської міськради.

Спеціальні приміщення з тирами, де можна проводити навчання зі стрільби, є в 18 навчальних закладів на території міста. У них такі тренінги тепер проводяться щодня.

У шкільних тирах для старшокласників проводять відповідні інструктажі з техніки безпеки, а також постачають всім необхідним обладнанням.

Як розповіли в управлінні освіти, почали проводити тренінги зі стрільби для всіх учнів 9-11 класів.

"Наше завдання - навчити підлітків безпечному поводженню зі зброєю, а також основам практичної стрільби

Зазначається також, що учні шкіл, які знаходяться неподалік, будуть відвідувати ці тири, де зможуть отримати практичні навички.

У міськраді додали, що мета таких тренінгів - щоб всі учні старших класів навчилися поводитися зі зброєю, знали техніку безпеки.

Також були опубліковані фото зі шкільних тирів, де учні вчаться стріляти з рушниць.

У школах Львова старшокласників навчають стрільбі (фото: facebook.com/EducationOfficeLviv)

Раніше повідомлялося, що в Кривому Розі батьки скинулися на пістолет Макарова для школи, щоб діти навчилися стріляти.

Нагадаємо також, перед цим у Запоріжжі батьків школярів закликали купити свічки для бомбосховища на випадок вторгнення Росії.

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Львівшкола