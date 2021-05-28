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У школах Києва прозвучали останні дзвоники: як відсвяткували випускники (фото і відео)

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Київ, П'ятниця 28 травня 2021 18:14
У школах Києва прозвучали останні дзвоники: як відсвяткували випускники (фото і відео) Фото: у Києві пролунав Останній дзвінок для школярів (facebook.com/valentyn.mondryivskyy)
Автор: Володимир Костирін

У Києві сьогодні учні всіх 566 шкіл йдуть на літні канікули, і в 2021 році в столиці звучать Останні дзвоники в столиці для 18,5 тисячі випускників 11 класів, а ще 27 тисяч дев'ятикласників отримують свідоцтво про базову середню освіту.

Про це 28 травня повідомив мер Києва Віталій Кличко, передає прес-служба Київської міськради.

Градоначальник в онлайн-режимі під час свого брифінгу дав Останній дзвоник для випускників столичних шкіл.

Відзначають закінчення навчального року і початок канікул випускники, як і торік, в умовах карантину через епідемію коронавірусу, і заходи проходять з обмеженнями.

Як у Києві проводять випускні вечори

Серед карантинних правил, зокрема, це:

  • дотримання дистанції,
  • масочний режим,
  • проведення заходів не в приміщеннях - а на відкритому повітрі,
  • а також обмежується доступ батьків.

Зауважимо, що на цей час майже всі області України знаходяться в жовтій зоні, а це означає, що випускні проводити можна, та з деякими обмеженнями.

Як відзначили останні дзвінки в школах Києва

Зараз школи та ліцеї столиці публікують в мережі фото з розповідями, як пройшли заходи в День останнього дзвоника.

Святкування Останнього дзвоника в Києві (фото: facebook.com/PSObolon268)

При цьому в деяких навчальних закладах відгуляли випускні навіть раніше - ще 27 і 26 травня.

Останні дзвінки в столичних школах звучали також 27 травня

Деякі школярі в Києві відзначили закінчення навчання 26 травня

Зазначимо, що вже з понеділка, 31 травня, в Києві 325 тисяч учнів виходять на канікули, але випускників ще чекає завершення ЗНО і вступна кампанія.

Раніше ми розповідали, що не всі українські школярі підуть на канікули, а деяким навчання продовжили.

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