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У школах Києва перед уроками тепер співатимуть гімн України

Київ, Четвер 30 липня 2020 23:21
У школах Києва перед уроками тепер співатимуть гімн України
У Києві в школах співатимуть гімн (колаж РБК-Україна)
Автор: Володимир Костирін

У Київраді підтримали ідею про обов'язкове виконання державного гімну у школах

У Києві в школах тепер можуть виконувати гімн України на початку дня. Відповідне рішення підтримала столична міська рада 30 липня ввечері.

Про це депутат, голова Комісії з питань законності, правопорядку та запобігання корупції в Київській міськраді Олег Бондарчук розповів у своєму Facebook.

За словами політика, ініціатива покликана "сприяти вихованню патріотизму серед підростаючого покоління".

"Київська міська рада підтримала наш проект рішення щодо започаткування виконання Державного Гімну України в школах міста Києва", - написав депутат.

Зазначається, що одним зі співавторів та ідейних натхненників проекту рішення виступив Тарас Мацюк, голова Проводу громадської організації "Золоті леви Чорної сотні".

На сайті Київської міськради повідомляється, що перед цим проект рішення "Про започаткування обов'язкового виконання учнями, вихованцями, педагогічними працівниками у закладах загальної середньої освіти Державного Гімну України" розглядали члени постійної комісії Київської міської ради з питань освіти, науки, сім'ї, молоді та спорту 23 липня

Тоді ініціативу також підтримали (одностайно), але внесли певні правки.

Зокрема, вирішили виконувати український славень в закладах загальної середньої освіти усіх типів та форм власності (тому змінили назву проекту), а також уточнили, що співати державний гімн потрібно на початку кожного дня і під час проведення урочистих заходів "за участю здобувачів освіти (учнів) і педагогічних працівників"

Раніше ми писали про те, як будуть працювати школи з 1 вересня, про соціальну дистанцію та уроки на повітрі.

Нагадаємо також, що перед цим українцям зробили важливу заяву про роботу шкіл 1 вересня.

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