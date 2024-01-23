В школах Херсона нашли пропагандистские учебники. Изымать их не спешат (фото)

В четырех школах Херсона журналисты нашли пропагандистские учебники и материалы с российской символикой, которые были завезены оккупантами в 2022 году.

Об этом пишет РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на публикацию "Кавун City" .

Почему пропагандистские учебники до сих пор в школах Херсона

Учебники и другие пропагандистские материалы 2022 выпуска, то есть изготовленные во время оккупации Херсона, открыто стоят на полках в школах города. При этом в учебных заведениях журналистам так и не смогли объяснить, почему их не убрали. В свое оправдание работники сферы образования сказали, что не могут избавиться от этих материалов, потому что они "оприходованы".

Лишь в одной школе заявили, что книги собрали отдельно, составили соответствующий акт и отправили его в управление образования. Но что дальше произошло с этим документом - пока неизвестно.

Российские учебники и рюкзаки все еще остаются в некоторых школах Херсона (фото: Арбуз City)

Кроме учебников, в школах также есть рюкзаки, которые оккупанты раздавали детям. На них - флаг РФ и логотип партии "Единая Россия".

Также отмечается, что журналисты пытались уточнить, собирают ли эти материалы для определенных мероприятий или музея, но работники школ ничего на это не ответили.

В одну из школ, где нашли враждебную литературу и символику, журналисты вызвали полицию, но правоохранители не увидели ничего плохого в наличии учебников оккупантов в наших школах. Они это аргументировали тем, что сейчас в учебных заведениях детей нет, поскольку они учатся дома и потому не имеют доступа к этой литературе. Однако, журналисты написали заявление в полицию.

Книги напечатаны в 2022 году и промаркированы российским штампом (фото: Арбуз City)