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В школах Херсона нашли пропагандистские учебники. Изымать их не спешат (фото)

Херсон, Вторник 23 января 2024 11:45
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В школах Херсона нашли пропагандистские учебники. Изымать их не спешат (фото) Российские учебники до сих пор есть в нескольких школах Херсона (коллаж: РБК-Украина, использованные фото - Арбуз City)
Автор: Василина Копытко

В четырех школах Херсона журналисты нашли пропагандистские учебники и материалы с российской символикой, которые были завезены оккупантами в 2022 году.

Об этом пишет РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на публикацию "Кавун City".

Почему пропагандистские учебники до сих пор в школах Херсона

Учебники и другие пропагандистские материалы 2022 выпуска, то есть изготовленные во время оккупации Херсона, открыто стоят на полках в школах города. При этом в учебных заведениях журналистам так и не смогли объяснить, почему их не убрали. В свое оправдание работники сферы образования сказали, что не могут избавиться от этих материалов, потому что они "оприходованы".

Лишь в одной школе заявили, что книги собрали отдельно, составили соответствующий акт и отправили его в управление образования. Но что дальше произошло с этим документом - пока неизвестно.

В школах Херсона нашли пропагандистские учебники. Изымать их не спешат (фото)В школах Херсона нашли пропагандистские учебники. Изымать их не спешат (фото)В школах Херсона нашли пропагандистские учебники. Изымать их не спешат (фото)Российские учебники и рюкзаки все еще остаются в некоторых школах Херсона (фото: Арбуз City)

Кроме учебников, в школах также есть рюкзаки, которые оккупанты раздавали детям. На них - флаг РФ и логотип партии "Единая Россия".

Также отмечается, что журналисты пытались уточнить, собирают ли эти материалы для определенных мероприятий или музея, но работники школ ничего на это не ответили.

В одну из школ, где нашли враждебную литературу и символику, журналисты вызвали полицию, но правоохранители не увидели ничего плохого в наличии учебников оккупантов в наших школах. Они это аргументировали тем, что сейчас в учебных заведениях детей нет, поскольку они учатся дома и потому не имеют доступа к этой литературе. Однако, журналисты написали заявление в полицию.

В школах Херсона нашли пропагандистские учебники. Изымать их не спешат (фото)В школах Херсона нашли пропагандистские учебники. Изымать их не спешат (фото)В школах Херсона нашли пропагандистские учебники. Изымать их не спешат (фото)В школах Херсона нашли пропагандистские учебники. Изымать их не спешат (фото)В школах Херсона нашли пропагандистские учебники. Изымать их не спешат (фото)Книги напечатаны в 2022 году и промаркированы российским штампом (фото: Арбуз City)

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