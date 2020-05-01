Школа онлайн отличилась новым скандалом: теперь Усик "проводит уроки"

Всеукраинская школа-онлайн во время карантина уже не первый раз допускает ошибки, которые в сети с большим удовольствием обсуждают украинцы. Кроме "ляпов" преподавателей, теперь школу раскритиковали за новое упущение. Дело в том, что вместо урока о вооруженной агрессии РФ в Украине ученикам показали видео с боксером Александром Усиком.

На сайте Министерства образования и науки в расписании для 11 класса по всемирной истории значилась тема "Агрессия России против Украины в 2014 году. Российско-украинская война".

Однако на официальном канале МОН на YouTube вместо этого показали другой урок, в котором Усик рассказывал о научно-технологической революции.

В МОН оправдались за такую ошибку "техническими нюансами".

Украинская школа онлайн показала Усика вместо запланированного урока (Facebook)

Отметим, что боксер Александр Усик в последнее время стал частым участником скандальных заголовков в СМИ. Спортсмен проводит прямые эфиры и общается с журналистом Анатолием Шарием, потом заявляет, что ему нравится, когда его имя произносят по-русски, а не по-украински и прочее.

Напомним, 6 апреля в Украине стартовала "Всеукраинская школа онлайн" для школьников с пятого по одиннадцатый класс. Так, ежедневно дистанционно изучают 11 предметов.