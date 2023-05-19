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"Школа майбутнього": дивіться, як відбудують зруйнований ліцей у Гостомелі (фото)

Як виглядатиме відбудований ліцей у Гостомелі (колаж: Styler)
Автор: Василина Копитко

Зруйнований росіянами гостомельський ліцей № 2 відбудують у рамках ініціативи "Школа майбутнього". У мережі вже з'явились перші фото проєкту.

Про це повідомив благодійний фонд Buduyua у Facebook.

Яким буде відбудований ліцей

"Ліцей №2 потребував ремонту ще до вторгнення. А під час боїв за Гостомель будівля зазнала нових руйнацій. Тепер ми маємо чудову можливість відновити цю школу і створити комфортне навчальне середовище для 1000 дітей, включаючи 150 дітей дошкільного віку", - йдеться в повідомленні.

До розробки проєкту долучились фахівці з педагогіки, дитячої психології та інклюзивності, щоб створити найкращі умови для дітей.

Зазначається, що особливу увагу автори проєкту приділили рекреаційним просторам, які будуть комфортними та наповненими денним світлом.

Ось так виглядатиме відбудований ліцей (фото: Facebook/Buduyua)

Ліцей із видом на ангар літака "Мрія"

"Ми також плануємо відкрити вид на ангар літака "Мрія" з громадського простору всередині школи та подвір’я. Зовнішнє середовище буде прикрашати урбан-парк, спортивні функції та майданчики для дозвілля дітей різного віку", - зазначають у фонді.

Також зазначається, що відновлений ліцей відповідатиме усім потребам сучасного освітнього процесу.

"Це неймовірна можливість допомогти дітям отримати сучасну освіту та створити комфортну атмосферу для навчання", - кажуть благодійники.

Ось так виглядатиме відбудований ліцей (фото: Facebook/Buduyua)

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