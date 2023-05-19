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"Школа майбутнього": дивіться, як відбудують зруйнований ліцей у Гостомелі (фото)

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Гостомель, П'ятниця 19 травня 2023 15:55
"Школа майбутнього": дивіться, як відбудують зруйнований ліцей у Гостомелі (фото) Як виглядатиме відбудований ліцей у Гостомелі (колаж: Styler)
Автор: Василина Копитко

Зруйнований росіянами гостомельський ліцей № 2 відбудують у рамках ініціативи "Школа майбутнього". У мережі вже з'явились перші фото проєкту.

Про це повідомив благодійний фонд Buduyua у Facebook.

Яким буде відбудований ліцей

"Ліцей №2 потребував ремонту ще до вторгнення. А під час боїв за Гостомель будівля зазнала нових руйнацій. Тепер ми маємо чудову можливість відновити цю школу і створити комфортне навчальне середовище для 1000 дітей, включаючи 150 дітей дошкільного віку", - йдеться в повідомленні.

До розробки проєкту долучились фахівці з педагогіки, дитячої психології та інклюзивності, щоб створити найкращі умови для дітей.

Зазначається, що особливу увагу автори проєкту приділили рекреаційним просторам, які будуть комфортними та наповненими денним світлом.

&quot;Школа майбутнього&quot;: дивіться, як відбудують зруйнований ліцей у Гостомелі (фото)Ось так виглядатиме відбудований ліцей (фото: Facebook/Buduyua)

Ліцей із видом на ангар літака "Мрія"

"Ми також плануємо відкрити вид на ангар літака "Мрія" з громадського простору всередині школи та подвір’я. Зовнішнє середовище буде прикрашати урбан-парк, спортивні функції та майданчики для дозвілля дітей різного віку", - зазначають у фонді.

Також зазначається, що відновлений ліцей відповідатиме усім потребам сучасного освітнього процесу.

"Це неймовірна можливість допомогти дітям отримати сучасну освіту та створити комфортну атмосферу для навчання", - кажуть благодійники.

&quot;Школа майбутнього&quot;: дивіться, як відбудують зруйнований ліцей у Гостомелі (фото)&quot;Школа майбутнього&quot;: дивіться, як відбудують зруйнований ліцей у Гостомелі (фото)&quot;Школа майбутнього&quot;: дивіться, як відбудують зруйнований ліцей у Гостомелі (фото)Ось так виглядатиме відбудований ліцей (фото: Facebook/Buduyua)

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Гостомель лицей