"Школа будущего": смотрите, как восстановят лицей в разрушенном Гостомеле (фото)

Разрушенный россиянами гостомельский лицей №2 будет отстроен в рамках инициативы "Школа будущего". В сети уже появились первые фотографии проекта.

Об этом сообщил благотворительный фонд Buduyua в Facebook.

Каким будет восстановленный лицей

"Лицей №2 нуждался в ремонте еще до вторжения. А во время боев за Гостомель здание претерпело новые разрушения. Теперь мы имеем прекрасную возможность восстановить эту школу и создать комфортную учебную среду для 1000 детей, включая 150 детей дошкольного возраста", - говорится в сообщении.

К разработке проекта присоединились специалисты по педагогике, детской психологии и инклюзивности, чтобы создать лучшие условия для детей.

Отмечается, что особое внимание авторы проекта уделили рекреационным просторам, которые будут комфортны и наполнены дневным светом.

Так будет выглядеть отстроенный лицей (фото: Facebook/Buduyua)

Лицей с видом на ангар самолета "Мрія"

"Мы также планируем открыть вид на ангар самолета "Мрія" из общественного пространства внутри школы и двора. Внешнюю среду будет украшать урбан-парк, спортивные функции и площадки для досуга детей всех возрастов", - отмечают в фонде.

Также отмечается, что восстановленный лицей будет отвечать всем потребностям современного образовательного процесса.

"Это невероятная возможность помочь детям получить современное образование и создать комфортную атмосферу обучения", - говорят благотворители.

Так будет выглядеть восстановленный лицей (фото: Facebook/Buduyua)