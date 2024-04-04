Шкодять здоров'ю: 5 ознак, що ви використовуєте неякісні миючі засоби

Не виконують свої функції

Це може здатися очевидним, але іноді ми сліпо віримо в продукти, які використовуємо, навіть якщо вони не дають результатів.

Зокрема, ви можете очищати предмети, але бруд не зникає. Це головна ознака того, що ви використовуєте не той засіб для чищення.

Також багато хто віддає перевагу використанню "натуральних" або "нетоксичних" засобів для чищення, інколи для справді брудних речей потрібні більш інтенсивні засоби.

Варто спочатку протестувати засіб на невеликій ділянці, щоб переконатися, що його безпечно використовувати на цьому матеріалі.

Засіб залишає сліди

Якщо ви миєте вікна й помічаєте смуги та залишки, то настав час перейти на інший засіб для чищення.

Також це може бути ознакою того, що ви використовуєте занадто багато засобу або неправильний тип ганчірки.

Найкраще використовувати паперові рушники та серветки з мікрофібри. Однак, запам’ятайте, що серветки з мікрофібри не служать вічно, їх потрібно міняти кожні кілька тижнів.

Швидко закінчується засіб

Якщо у вас закінчиться пляшка з засобом швидше, ніж очікували, то це може бути ознакою, що продукт не дієвий, тому ви його наносите досить багато.

Отже, якщо ви виявите, що вам потрібно замінювати пляшку частіше, ніж зазвичай, то вам потрібно замінити засіб.

Ви використовуєте серветки замість спрею

Серветки для чищення стали головним трендом останніх років, оскільки їх легко та зручно використовувати. Однак, вони не найкращий вибір для великих поверхонь.

Вплив на здоров'я

Якщо миючі засоби викликають проблеми зі здоров’ям, то варто їх негайно замінити. Такі агресивні засоби можуть спричинити висип та ураження очей.

Не варто використовувати абразивні чи агресивні засоби для чищення, наприклад, спрей для вікон, миючі засоби для чищення, легкозаймисті рідини, відбілювачі чи миючі засоби, що містять нафтопродукти. Не використовуйте абразивні губки, адже вони можуть залишити подряпини.