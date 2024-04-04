Вредят здоровью: 5 признаков, что вы используете некачественные моющие средства

Не выполняют свои функции

Это может показаться очевидным, но иногда мы слепо верим в продукты, которые мы используем, даже если они не дают результатов.

В частности, вы можете очищать предметы, но грязь не исчезает. Это главный признак того, что вы используете не то чистящее средство.

Также многие предпочитают использовать "натуральные" или "нетоксичные" чистящие средства, иногда для действительно грязных вещей нужны более интенсивные средства.

Следует сначала протестировать средство на небольшом участке, чтобы убедиться, что его безопасно использовать на этом материале.

Средство оставляет следы

Если вы моете окна и замечаете полосы и остатки, то пора перейти на другое чистящее средство.

Также это может являться признаком того, что вы используете слишком много средства или неправильный тип тряпки.

Лучше всего использовать бумажные полотенца и салфетки из микрофибры. Однако, запомните, что салфетки из микрофибры не служат вечно, их нужно менять каждые несколько недель.

Быстро заканчивается средство

Если у вас закончится бутылка со средством быстрее, чем ожидалось, то это может быть признаком, что продукт недействителен, поэтому вы его наносите достаточно много.

Итак, если вы обнаружите, что вам нужно заменять бутылку чаще обычного, то вам нужно заменить средство.

Вы используете салфетки вместо спрея

Чистящие салфетки стали главным трендом последних лет, поскольку их легко и удобно использовать. Однако, они не лучший выбор для больших поверхностей.

Влияние на здоровье

Если моющие средства вызывают проблемы со здоровьем, то следует их немедленно заменить. Такие агрессивные средства могут вызвать сыпь и поражение глаз.

Не следует использовать абразивные или агрессивные чистящие средства, например, спрей для окон, моющие чистящие средства, легковоспламеняющиеся жидкости, отбеливатели или моющие средства, содержащие нефтепродукты. Не используйте абразивные губки, они могут оставить царапины.