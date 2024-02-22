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Шкодять дорослим та дітям: ось чому ризиковано використовували пластикові пляшки

Чим шкідливі пластикові пляшки (фото: Freepik)
Автор: Тетяна Самарук

Пластикові пляшки вже надто міцно закріпилися в щоденному побуті. Усі звикли купувати напої в пластиковій тарі та зовсім не задумуються, як вони можуть нашкодити.

РБК-Україна (проект Styler) повідомляє, як пластик можна зашкодити здоров'ю та які є альтернативи.

При написанні матеріалу використовувались такі джерела: Instagram-спільнота Zdorovishi razom та сайт Центру громадського здоров'я.

Головна небезпека

За словами фахівців, певні ризики від використання пластикових пляшок існують як для здоров’я дорослих, так і для дітей.

Бісфенол А (BPA) - одна з головних небезпек.

Зокрема, коли купуєте напій, звертайте увагу на тип пластику, з якого виготовлено пляшку. Потрібно уникати виробів, які містять бісфенол А (BPA).

За неправильного зберігання напою, BPA може виділятися та потрапляти до організму разом із водою. При тривалому накопиченні ця речовина негативно впливає на гормональну та нервову систему, особливо чутливими до цього впливу можуть бути діти.

Які є альтернативи

Можна використовувати пляшки з безпечних матеріалів, які не містять BPA та інші шкідливі хімічні речовини.

Уникайте також зберігання гарячих або холодних напоїв у пластикових пляшках, особливо, якщо вони піддаються температурним змінам.

Використовуйте пластикові пляшки одноразово або обирайте скляну тару.

До того ж не можна перевищувати термін використання багаторазових пластикових пляшок та уникайте їх нагріву.

Зараз на полицях магазинів рідко зустрічаються пляшки з додаванням BPA, але все ж трапляються винятки. Тому для впевненості можна знайти код переробки пластику.

Уникайте пляшок, на яких зазначений код рециклінгу із цифрою 7 або 3.

Вплив на організм людини

Збільшення виробництва і використання пластику за останні 20 років призвело до збільшення захворювань ендокринної системи від хімічних речовин, що містяться в ньому, це так звані ендокринні руйнівники.

До основних ендокринних руйнівників відносять стійкі органічні забруднювачі, більшість із яких є в пластику або в продуктах його розпаду.

У виробництві поліетилену використовується свинець. Цей метал надзвичайно токсичний. Його скупчення в організмі спричиняє розвиток багатьох захворювань.

Зберігання їжі в поліетилені не приносить користі. Продукти, що лежать у пакеті, швидше починають псуватися, розвивається пліснява. А при заморожуванні поліетилену, з нього виділяються токсини.

Особливо небезпечно розігрівати напівфабрикати в упаковці: доведено, що під дією високої температури з пластику виділяється формальдегід - токсичний газ.

Раніше ми писали про небезпечні речі на кухні, від яких потрібно позбутися.

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