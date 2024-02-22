Вредят взрослым и детям: вот почему рискованно использовали пластиковые бутылки

Пластиковые бутылки уже слишком крепко закрепились в ежедневном быту. Все привыкли покупать напитки в пластиковой таре и не задумываются, как они могут навредить.
Об этом сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на Instagram-сообщество Zdorovishi razom.
РБК-Украина (проект Styler) сообщает, как пластик можно навредить здоровью и какие альтернативы.
При написании материала использовались следующие источники: Instagram-сообщество Zdorovishi razom и сайт Центра общественного здоровья.
По словам специалистов, некоторые риски от использования пластиковых бутылок существуют как для здоровья взрослых, так и для детей.
Бисфенол А (BPA) - одна из главных опасностей.
В частности, когда приобретаете напиток, обращайте внимание на тип пластика, из которого изготовлена бутылка. Следует избегать изделий, содержащих бисфенол А (BPA).
При неправильном хранении напитка BPA может выделяться и попадать в организм вместе с водой. При длительном накоплении это вещество оказывает негативное влияние на гормональную и нервную систему, особенно чувствительными к этому воздействию могут быть дети.
Можно использовать бутылки из безопасных материалов, не содержащих BPA и других вредных химических веществ.
Избегайте хранения горячих или холодных напитков в пластиковых бутылках, особенно если они подвергаются температурным изменениям.
Используйте одноразовые пластиковые бутылки или выбирайте стеклянную тару.
К тому же нельзя превышать сроки использования многоразовых пластиковых бутылок и избегайте их нагрева.
Сейчас на полках магазинов редко встречаются бутылки с добавлением BPA, но все же встречаются исключения. Потому для уверенности можно отыскать код переработки пластика.
Избегайте бутылок, на которых указан код рециклинга с цифрой 7 или 3.
Увеличение производства и использования пластика за последние 20 лет привело к увеличению заболеваний эндокринной системы от содержащихся в нем химических веществ это так называемые эндокринные разрушители.
К основным эндокринным разрушителям относятся стойкие органические загрязнители, большинство из которых есть в пластике или в продуктах его распада.
В производстве полиэтилена используется свинец. Этот металл очень токсичный. Его скопление в организме влечет за собой развитие многих заболеваний.
Хранение пищи в полиэтилене не приносит пользы. Продукты, лежащие в пакете, скорее начинают портиться, развивается плесень. А при замораживании полиэтилена из него выделяются токсины.
Особенно опасно разогревать полуфабрикаты в упаковке: подтверждено, что под действием высокой температуры из пластика выделяется формальдегид - токсичный газ.
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