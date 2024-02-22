Вредят взрослым и детям: вот почему рискованно использовали пластиковые бутылки

Главная опасность

По словам специалистов, некоторые риски от использования пластиковых бутылок существуют как для здоровья взрослых, так и для детей.

Бисфенол А (BPA) - одна из главных опасностей.

В частности, когда приобретаете напиток, обращайте внимание на тип пластика, из которого изготовлена бутылка. Следует избегать изделий, содержащих бисфенол А (BPA).

При неправильном хранении напитка BPA может выделяться и попадать в организм вместе с водой. При длительном накоплении это вещество оказывает негативное влияние на гормональную и нервную систему, особенно чувствительными к этому воздействию могут быть дети.

Какие альтернативы

Можно использовать бутылки из безопасных материалов, не содержащих BPA и других вредных химических веществ.

Избегайте хранения горячих или холодных напитков в пластиковых бутылках, особенно если они подвергаются температурным изменениям.

Используйте одноразовые пластиковые бутылки или выбирайте стеклянную тару.

К тому же нельзя превышать сроки использования многоразовых пластиковых бутылок и избегайте их нагрева.

Сейчас на полках магазинов редко встречаются бутылки с добавлением BPA, но все же встречаются исключения. Потому для уверенности можно отыскать код переработки пластика.

Избегайте бутылок, на которых указан код рециклинга с цифрой 7 или 3.

Воздействие на организм человека

Увеличение производства и использования пластика за последние 20 лет привело к увеличению заболеваний эндокринной системы от содержащихся в нем химических веществ это так называемые эндокринные разрушители.

К основным эндокринным разрушителям относятся стойкие органические загрязнители, большинство из которых есть в пластике или в продуктах его распада.

В производстве полиэтилена используется свинец. Этот металл очень токсичный. Его скопление в организме влечет за собой развитие многих заболеваний.

Хранение пищи в полиэтилене не приносит пользы. Продукты, лежащие в пакете, скорее начинают портиться, развивается плесень. А при замораживании полиэтилена из него выделяются токсины.

Особенно опасно разогревать полуфабрикаты в упаковке: подтверждено, что под действием высокой температуры из пластика выделяется формальдегид - токсичный газ.