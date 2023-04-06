Не шкодить здоров'ю: ось в якому посуду найбезпечніше зберігати їжу

Турбота про здоров'я включає не тільки спорт, але і правильне харчування. Варто звертати увагу на те, як саме зберігаються продукти. Недостатньо просто покласти продукти в холодильник, важливо саме в чому вони зберігаються
Про це повідомила нутриціолог Катерина Климко в Instagram.
За її словами, краще зберігати їжу у скляному посуді. Все тому, що це екологічно та безпечно для організму людини. Також вони ідеально підходять для будь-яких температур.
У такому посуду можна зберігати та транспортувати як сирі, так і приготовлені продукти.
Скло - матеріал інертний, тобто він не вступає в хімічну реакцію ні з якими речовинами. Необхідно при покупці переконатися, що скло жароміцне.
Нутриціолог радить використовувати судочки з дерев'яними кришками і силіконовими вставками або пластикові.
Важливо що неякісний пластиковий посуд виділяє отруту та канцерогени. До того ж такий посуд не можна мити в посудомийній машині.
Загалом дозволено нагрівати пластик до таких температур:
Що стосовно пластикових контейнерів то в них не можна зберігати: сирі та приготовлені продукти, ягоди, фрукти, та нарізані овочі. Тому такий посуд найкраще підходить для зберігання круп.
Раніше ми називали посуд, який сильно шкодить здоров'ю.
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