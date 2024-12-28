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У шкіряному тренчі та трендовому взутті: дружина Усика продемонструвала стильний образ на кожен день

Субота 28 грудня 2024 15:18
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У шкіряному тренчі та трендовому взутті: дружина Усика продемонструвала стильний образ на кожен день Катерина Усик (фото: instagram.com/usyk_kate1505)
Автор: Катерина Собкова

Дружина українського боксера Олександра Усика Катерина, яка часто підтримує його на поєдинках, продемонструвала в мережі стильний образ зі шкіряним тренчем.

РБК-Україна (проєкт Styler) з посиланням на її Instagram пропонує розглянути цей лук.

Для повсякденного лука Катерина обрала шкіряний плащ червоного відтінку незвичайного крою з асиметричним коміром. Акцентною деталлю став довгий ремінь з такого ж матеріалу, за допомогою якого Катерина Усик підкреслила лінію талії.

У шкіряному тренчі та трендовому взутті: дружина Усика продемонструвала стильний образ на кожен день

Образ дружини Усика (фото: instagram.com/usyk_kate1505)

Свій образ вона доповнила чорною спідницею, трендовими туфлями-човниками з вузьким носком, а також шкіряною сумкою.

У шкіряному тренчі та трендовому взутті: дружина Усика продемонструвала стильний образ на кожен день

Катерина Усик (фото: instagram.com/usyk_kate1505)

З чим ще можна носити червоний шкіряний тренч

Стиль кежуал

Тренч: вільний фасон, довжина до коліна.

Нижня частина: джинси з високою талією, наприклад, прямі джинси або mom jeans.

Взуття: білі кросівки або черевики на низькому ходу.

Топ: простий чорний светр або футболка.

Аксесуари: сумка через плече, великі окуляри, ланцюжки.

Бохо-шик

Тренч: подовжений, вільний фасон, з м'якої шкіри з бахромою або вінтажними елементами.

Нижня частина: вільні джинси або спідниця в стилі бохо.

Взуття: шкіряні чоботи або сандалі на низькому ходу.

Топ: довга туніка з етнічним принтом або блуза з вишивкою.

Аксесуари: багатошарові прикраси, сумка через плече.

Мінімалістичний стиль

Тренч: класичний червоний тренч, який привертає увагу своєю яскравістю і лаконічним силуетом.

Нижня частина: чорні або білі штани, які створюють спокійний контраст із яскравим тренчем.

Взуття: мінімалістичні туфлі або ботильйони.

Топ: проста біла футболка або светр.

Аксесуари: проста сумка, мінімалістичні прикраси.

У шкіряному тренчі та трендовому взутті: дружина Усика продемонструвала стильний образ на кожен день

Катерина Усик (фото: instagram.com/usyk_kate1505)

Раніше в мережі порахували вартість лука дружини Усика на його поєдинку проти Ф'юрі.

Також дружина Усика показала розкішну сукню для вечірки або корпоративу.

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