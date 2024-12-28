У шкіряному тренчі та трендовому взутті: дружина Усика продемонструвала стильний образ на кожен день
Дружина українського боксера Олександра Усика Катерина, яка часто підтримує його на поєдинках, продемонструвала в мережі стильний образ зі шкіряним тренчем.
РБК-Україна (проєкт Styler) з посиланням на її Instagram пропонує розглянути цей лук.
Для повсякденного лука Катерина обрала шкіряний плащ червоного відтінку незвичайного крою з асиметричним коміром. Акцентною деталлю став довгий ремінь з такого ж матеріалу, за допомогою якого Катерина Усик підкреслила лінію талії.
Образ дружини Усика (фото: instagram.com/usyk_kate1505)
Свій образ вона доповнила чорною спідницею, трендовими туфлями-човниками з вузьким носком, а також шкіряною сумкою.
Катерина Усик (фото: instagram.com/usyk_kate1505)
З чим ще можна носити червоний шкіряний тренч
Стиль кежуал
Тренч: вільний фасон, довжина до коліна.
Нижня частина: джинси з високою талією, наприклад, прямі джинси або mom jeans.
Взуття: білі кросівки або черевики на низькому ходу.
Топ: простий чорний светр або футболка.
Аксесуари: сумка через плече, великі окуляри, ланцюжки.
Бохо-шик
Тренч: подовжений, вільний фасон, з м'якої шкіри з бахромою або вінтажними елементами.
Нижня частина: вільні джинси або спідниця в стилі бохо.
Взуття: шкіряні чоботи або сандалі на низькому ходу.
Топ: довга туніка з етнічним принтом або блуза з вишивкою.
Аксесуари: багатошарові прикраси, сумка через плече.
Мінімалістичний стиль
Тренч: класичний червоний тренч, який привертає увагу своєю яскравістю і лаконічним силуетом.
Нижня частина: чорні або білі штани, які створюють спокійний контраст із яскравим тренчем.
Взуття: мінімалістичні туфлі або ботильйони.
Топ: проста біла футболка або светр.
Аксесуари: проста сумка, мінімалістичні прикраси.
Катерина Усик (фото: instagram.com/usyk_kate1505)
Раніше в мережі порахували вартість лука дружини Усика на його поєдинку проти Ф'юрі.
Також дружина Усика показала розкішну сукню для вечірки або корпоративу.