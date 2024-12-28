В кожаном тренче и трендовой обуви: жена Усика продемонстрировала стильный образ на каждый день
Супруга украинского боксера Александра Усика Екатерина, которая часто поддерживает его на поединках, продемонстрировала в сети стильный образ с кожаным тренчем.
РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на ее Instagram предлагает рассмотреть этот лук.
Для повседневного лука Екатерина выбрала кожаный плащ красного оттенка необычного кроя с ассиметричным воротником. Акцентной деталью стал длинный ремень из такого же материала, с помощью которого Екатерина Усик подчеркнула линию талии.
Образ жены Усика (фото: instagram.com/usyk_kate1505)
Свой образ она дополнила черной юбкой, трендовыми туфлями-лодочками с узким носком, а также кожаной сумкой.
Екатерина Усик (фото: instagram.com/usyk_kate1505)
С чем еще можно носить красный кожаный тренч
Стиль кэжуал
Тренч: свободный фасон, длина до колена.
Нижняя часть: джинсы с высокой талией, например, прямые джинсы или mom jeans.
Обувь: белые кроссовки или ботинки на низком ходу.
Топ: простой черный свитер или футболка.
Аксессуары: сумка через плечо, большие очки, цепочки.
Бохо-шик
Тренч: удлиненный, свободный фасон, из мягкой кожи с бахромой или винтажными элементами.
Нижняя часть: свободные джинсы или юбка в стиле бохо.
Обувь: кожаные сапоги или сандалии на низком ходу.
Топ: длинная туника с этническим принтом или блуза с вышивкой.
Аксессуары: многослойные украшения, сумка через плечо.
Минималистичный стиль
Тренч: классический красный тренч, который привлекает внимание своей яркостью и лаконичным силуэтом.
Нижняя часть: черные или белые брюки, которые создают спокойный контраст с ярким тренчем.
Обувь: минималистичные туфли или ботильоны.
Топ: простая белая футболка или свитер.
Аксессуары: простая сумка, минималистичные украшения.
Екатерина Усик (фото: instagram.com/usyk_kate1505)