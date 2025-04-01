Шкіряні куртки - тренд весни 2025: які фасони та кольори вважають наймоднішими

Шкіряні куртки давно стали класикою у світі моди. Навесні 2025 року можна поекспериментувати з фасонами, текстурами й кольорами для створення стильних образів на кожен день.
РБК-Україна (проєкт Styler) вирішило розповісти, які фасони та забарвлення вибирають українські зірки.
Навесні 2025 року повертаються в моду моделі в стилі 80-х і 90-х. Широкі плечі та об'ємні рукави, характерні для тих часів, знову в тренді. Вони також можуть бути оверсайз.
Шкіряні куртки з кишенями - це не тільки про стиль, а й про практичність. Моделі з великою кількістю великих, помітних кишень надають куртці урбаністичного вигляду і дають змогу носити більше речей без необхідності носити сумку. Такі куртки часто поєднують у собі спортивний стиль і елементи військового дизайну.
Хоча у весняних колекціях 2025 року можна знайти багато моделей оверсайз, не менш актуальні приталені моделі. Куртки з обтислим силуетом, з легким приталеним кроєм створюють ефект елегантності та жіночності. Це чудовий вибір для створення більш класичних або романтичних образів.
Українська співачка Надя Дорофєєва обрала для повсякденного образу ретро-куртку з ефектом зістареної шкіри в стилістиці 90-х. З нею вона продемонструвала два образи в стилі кежуал.
Надя Дорофєєва (фото: instagram.com/nadyadorofeeva)
Співачка обрала темні джинси, чорний світшот і коричневу куртку оверсайз. Свій лук вона доповнила сірою кепкою і светром, який зав'язала на талії, щоб створити багатошаровий лук.
Дорофєєва показала трендовий фасон на весну 2025 (фото: instagram.com/nadyadorofeeva)
Багатодітна мама стежить за модними трендами й часто демонструє у своєму блозі стильні образи як на кожен день, так і для виходу у світ. Днями вона показала новий образ із трендовою шкіряною курткою бордового відтінку.
Христина Решетнік (фото: instagram.com/kristina_reshetnik)
Для виходу у світ Христина Решетнік вибрала темно-сині джинси кльош з оригінальними підворотами. Їх вона доповнила стильним топом з високим горлом, а зверху накинула шкіряну куртку приталеного силуету. Завершити лук дружина телеведучого вирішила елегантними туфлями-човниками із замші та сумкою відомого бренду.
Дружина Решетніка показала трендову куртку на весну (фото: instagram.com/kristina_reshetnik)
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Для написання матеріалу були використані сторінки в Instagram Христини Решетнік і Наді Дорофєєвої.