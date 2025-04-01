Кожаные куртки - тренд весны 2025: какие фасоны и цвета считают самыми модными

Кожаные куртки давно стали классикой в мире моды. Весной 2025 года можно поэкспериментировать с фасонами, текстурами и цветами для создания стильных образов на каждый день.
РБК-Украина (проект Styler) решило рассказать, какие фасоны и расцветки выбирают украинские звезды.
Весной 2025 года возвращаются в моду модели в стиле 80-х и 90-х. Широкие плечи и объемные рукава, характерные для тех времен, снова в тренде. Они также могут быть оверсайз.
Кожаные куртки с карманами - это не только про стиль, но и про практичность. Модели с большим количеством больших, заметных карманов придают куртке урбанистический вид и позволяют носить больше вещей без необходимости носить сумку. Такие куртки часто совмещают в себе спортивный стиль и элементы военного дизайна.
Хотя в весенних коллекциях 2025 года можно найти много моделей оверсайз, не менее актуальные приталенные модели. Куртки с обтягивающим силуэтом, с легким приталенным кроем создают эффект элегантности и женственности. Это отличный выбор для создания более классических или романтических образов.
Украинская певица Надя Дорофеева выбрала для повседневного образа ретро-куртку с эффектом состаренной кожи в стилистике 90-х. С ней она продемонстрировала два образа в стиле кежуал.
Надя Дорофеева (фото: instagram.com/nadyadorofeeva)
Певица выбрала темные джинсы, черный свитшот и коричневую куртку оверсайз. Свой лук она дополнила серой кепкой и свитером, который завязала на талии, чтобы создать многослойный лук.
Дорофеева показала трендовый фасон на весну 2025 (фото: instagram.com/nadyadorofeeva)
Многодетная мама следит за модными трендами и часто демонстрирует в своем блоге стильные образы как на каждый день, так и для выхода в свет. На днях она показала новый образ с трендовой кожаной курткой бордового оттенка.
Кристина Решетник (фото: instagram.com/kristina_reshetnik)
Для выхода в свет Кристина Решетник выбрала темно-синие джинсы клеш с оригинальными подворотами. Их она дополнила стильным топом с высоким горлом, а сверху накинула кожаную куртку приталенного силуэта. Завершить лук супруга телеведущего решила элегантными туфлями-лодочками из замши и сумкой известного бренда.
Жена Решетника показала трендовую куртку на весну (фото: instagram.com/kristina_reshetnik)
Вас также может заинтересовать
Для написания материала были использованы страницы в Instagram Кристины Решетник и Нади Дорофеевой.