Шкіряні куртки - тренд осені 2024 року: які фасони вважають наймоднішими

Коричнева шкіряна куртка

Як відомо, одяг коричневого відтінку має бути в гардеробі кожної модниці восени 2024 року. Для стильного повсякденного луку пригляньте сині джинси прямого крою, бежевий гольф-водолазку, а також коричневий жакет з натуральної або штучної шкіри. Доповнити образ можна невеликою сумкою та слінгбеками.

Стильний образ на осінь (фото: instagram.com/sylviemus_)

Шкіряна куртка-бомбер

Бомбер - куртка без коміра з резинками внизу на рукавах. Ця модель куртки щільно закріпилася у трендах, тому впевнено перекочувала у новий сезон. Одягайте джинси, білу футболку і шкіряну куртку. Доповніть лук стильним беретом, кросівками та місткою сумкою-шопером.

Образ на кожен день (фото: instagram.com/nlmarilyn)

Приталена шкіряна куртка

Декілька сезонів поспіль у моді були куртки оверсайз, а в трендах осені 2024 року - приталена модель. Завдяки крою "пісочний годинник" укорочена куртка зараз на піку популярності. Вона добре поєднується із сукнями-комбінаціями і короткими спідницями та допоможе вам досягти шикарного ансамблю.

Романтичний образ (фото: instagram.com/amaka.hamelijnck)

Шкіряна мотокуртка

У гардеробі кожної модниці точно можна знайти косуху - коротку шкіряну куртку із звуженою талією та блискавкою навскіс. Однак зараз на піку популярності модель зі штучної чи натуральної шкіри, що нагадує спеціальну мотоциклетну куртку для їзди на байку. Такий варіант можна носити як із денімом, так і з короткими спідницями, гольфами та лоферами.

Варіант образу з мотокурткою (фото: instagram.com/raeannlangas)

Шкіряна куртка з ефектом потертості

Також на піку популярності моделі з ефектом потертості - так, щоб створити враження, що цій речі вже не один десяток років. Підберіть класичну чорну модель або купіть шикарну коричневу, щоб бути у тренді.

Куртка з ефектом зістареної шкіри (фото: instagram.com/lucywilliams02)