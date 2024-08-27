Кожаные куртки - тренд осени 2024 года: какие фасоны считают самыми модными

Коричневая кожаная куртка

Как известно, одежда коричневого оттенка должна быть в гардеробе каждой модницы осенью 2024 года. Для стильного повседневного лука присмотрите синие джинсы прямого кроя, бежевый гольф-водолазку, а также коричневый пиджак из натуральной или искусственной кожи. Дополнить образ можно небольшой сумкой и слингбеками.

Стильный образ на осень (фото: instagram.com/sylviemus_)

Кожаная куртка-бомбер

Бомбер - это куртка без воротника с резинками внизу на рукавах. Эта модель куртки плотно закрепилась в трендах, поэтому уверенно перекочевала в новый сезон. Надевайте лююимые джинсы, белую футболку и кожаную куртку. Дополните лук стильным беретом, кроссовками и вместительной сумкой-шопером.

Образ на каждый день (фото: instagram.com/nlmarilyn)

Приталенная кожаная куртка

Несколько сезонов подряд в моде были куртки оверсайз, а в трендах осени 2024 - приталенная модель. Благодаря крою "песочные часы" укороченная куртка сейчас на пике популярности. Она хорошо сочетается с платьями-комбинациями и короткими юбками и поможет вам добиться шикарного ансамбля.

Романтический образ (фото: instagram.com/amaka.hamelijnck)

Кожаная мотокуртка

В гардеробе каждой модницы точно можно найти косуху - короткую кожаную куртку с зауженной талией и молнией наискосок. Однако сейчас на пике популярности модель из искусственной или натуральной кожи, которая напоминает специальную мотоциклетную куртку для езды на байке. Такой вариант можно носить как с денимом, так и с короткими юбками, гольфами и лоферами.

Вариант образа с мотокурткой (фото: instagram.com/raeannlangas)

Кожаная куртка с эффектом потертости

Также на пике популярности модели с эффектом потертости - так, чтобы создать впечатление, что этой вещи уже не один десяток лет. Подберите классическую черную модель или купите шикарную коричневую, чтобы быть в тренде.

Куртка с эффектом состаренной кожи (фото: instagram.com/lucywilliams02)