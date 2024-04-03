Шкіра та волосся будуть здоровими: який важливий вітамін необхідний організму

Яка роль вітаміну С

Нутриціолог зазначила, що основна роль справжніх вітамінів С в організмі така:

включаються в ферменти та допомагають перебігу важливих обмінних реакцій

приймають участь в обміні жирів, вуглеводів і білків

залучаються до процесів синтезу ДНК і поділу клітин

підвищують імунітет

знижують стомлюваність і депресивні настрої

підтримують нормальну функцію внутрішніх органів

допомагають шкірі, волоссю і нігтям виглядати здоровими

Чим загрожує нестача

Нестача вітаміну С може призвести до появи низки симптомів, таких як:

анемія

кровотеча ясен

сприйнятливість до інфекцій

зниження швидкості загоєння ран

погіршення стану волосся та шкіри

поява на руках чи ногах синців

сонливість, занепад сил

Його дефіцит викликає захворювання під назвою "цинга", що проявляється кровотечами та ламкістю судин.

Це незамінний вітамін, який можна отримати лише у їжі рослинного походження. Найбільше знаходиться в таких продуктах: цитрусові, ківі, червоний перець, броколі, смородина, полуниця.

Важливо, що вплив вітаміну С на перебіг застуди не доведений та потребує більших клінічних випробувань. Він також не сприяє профілактиці ГРВІ й не скорочує тривалість лікування.

Величезні дози вітаміну С можуть спричинити: діарею, нудоту, блювоту, печію, спазми в животі, головний біль, безсоння. Якщо відчуваєте погіршення стану, звертайтеся до сімейного лікаря.

Зокрема, для більшості людей здорове харчування забезпечує достатню кількість вітаміну С.