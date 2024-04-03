RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Кожа и волосы будут здоровыми: какой важный витамин необходим организму

Чем важен для организма витамин С (фото: Freepik)
Автор: Татьяна Самарук

Витамин С в организме не синтезируется, поэтому он должен поступать в пищу или в виде витаминных добавок. Такой витамин особенно важен для здоровья.

Об этом сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на Instagram-страницу нутрициолога Веры Курин.

Какая роль витамина С

Нутрициолог отметила, что основная роль настоящих витаминов С в организме такова:

  • включаются в ферменты и помогают течению важных обменных реакций
  • принимают участие в обмене жиров, углеводов и белков
  • вовлекаются в процессы синтеза ДНК и деления клеток
  • повышают иммунитет
  • снижают утомляемость и депрессивные настроения
  • поддерживают нормальную функцию внутренних органов
  • помогают коже, волосам и ногтям выглядеть здоровыми.

Чем грозит нехватка

Недостаток витамина С может привести к появлению ряда симптомов, таких как:

  • анемия
  • кровотечение десны
  • восприимчивость к инфекциям
  • снижение скорости заживления ран
  • ухудшение состояния волос и кожи
  • появление на руках или ногах синяков
  • сонливость, упадок сил

Его дефицит вызывает заболевание под названием "цинга", проявляющееся кровотечениями и ломкостью сосудов.

Это незаменимый витамин, который можно получить только в пище растительного происхождения. Больше всего находится в таких продуктах: цитрусовые, киви, красный перец, брокколи, смородина, клубника.

Важно, что влияние витамина С на течение простуды не доказано и требует больших клинических испытаний. Он также не способствует профилактике ОРВИ и не сокращает продолжительность лечения.

Огромные дозы витамина С могут вызвать диарею, тошноту, рвоту, изжогу, спазмы в животе, головную боль, бессонницу. Если вы чувствуете ухудшение состояния, обращайтесь к семейному врачу.

В частности, для большинства людей здоровое питание обеспечивает достаточное количество витамина С.

 

Читайте РБК-Украина в Google News
вітамін СВитаминыНутрициолог