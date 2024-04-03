Кожа и волосы будут здоровыми: какой важный витамин необходим организму

Витамин С в организме не синтезируется, поэтому он должен поступать в пищу или в виде витаминных добавок. Такой витамин особенно важен для здоровья.
Об этом сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на Instagram-страницу нутрициолога Веры Курин.
Нутрициолог отметила, что основная роль настоящих витаминов С в организме такова:
Недостаток витамина С может привести к появлению ряда симптомов, таких как:
Его дефицит вызывает заболевание под названием "цинга", проявляющееся кровотечениями и ломкостью сосудов.
Это незаменимый витамин, который можно получить только в пище растительного происхождения. Больше всего находится в таких продуктах: цитрусовые, киви, красный перец, брокколи, смородина, клубника.
Важно, что влияние витамина С на течение простуды не доказано и требует больших клинических испытаний. Он также не способствует профилактике ОРВИ и не сокращает продолжительность лечения.
Огромные дозы витамина С могут вызвать диарею, тошноту, рвоту, изжогу, спазмы в животе, головную боль, бессонницу. Если вы чувствуете ухудшение состояния, обращайтесь к семейному врачу.
В частности, для большинства людей здоровое питание обеспечивает достаточное количество витамина С.
Раньше мы сообщали о 5 витаминах, которые женщинам и мужчинам нужно пить после 40 лет.
Также мы писали, что нужно знать о дефиците железа в организме.