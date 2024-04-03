Шкіра та волосся будуть здоровими: який важливий вітамін необхідний організму
Вітамін С в організмі не синтезується, тому він має надходити з їжею або у вигляді вітамінних добавок. Такий вітамін особливо важливий для здоров'я.
Про це повідомляє РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на Instagram-сторінку нутриціолога Віри Курин.
Яка роль вітаміну С
Нутриціолог зазначила, що основна роль справжніх вітамінів С в організмі така:
- включаються в ферменти та допомагають перебігу важливих обмінних реакцій
- приймають участь в обміні жирів, вуглеводів і білків
- залучаються до процесів синтезу ДНК і поділу клітин
- підвищують імунітет
- знижують стомлюваність і депресивні настрої
- підтримують нормальну функцію внутрішніх органів
- допомагають шкірі, волоссю і нігтям виглядати здоровими
Чим загрожує нестача
Нестача вітаміну С може призвести до появи низки симптомів, таких як:
- анемія
- кровотеча ясен
- сприйнятливість до інфекцій
- зниження швидкості загоєння ран
- погіршення стану волосся та шкіри
- поява на руках чи ногах синців
- сонливість, занепад сил
Його дефіцит викликає захворювання під назвою "цинга", що проявляється кровотечами та ламкістю судин.
Це незамінний вітамін, який можна отримати лише у їжі рослинного походження. Найбільше знаходиться в таких продуктах: цитрусові, ківі, червоний перець, броколі, смородина, полуниця.
Важливо, що вплив вітаміну С на перебіг застуди не доведений та потребує більших клінічних випробувань. Він також не сприяє профілактиці ГРВІ й не скорочує тривалість лікування.
Величезні дози вітаміну С можуть спричинити: діарею, нудоту, блювоту, печію, спазми в животі, головний біль, безсоння. Якщо відчуваєте погіршення стану, звертайтеся до сімейного лікаря.
Зокрема, для більшості людей здорове харчування забезпечує достатню кількість вітаміну С.
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