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Шкіра та волосся будуть здоровими: який важливий вітамін необхідний організму

Середа 03 квітня 2024 18:23
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Шкіра та волосся будуть здоровими: який важливий вітамін необхідний організму Чим важливий для організму вітамін С (фото: Freepik)
Автор: Тетяна Самарук
Експерт: Віра Курин

Вітамін С в організмі не синтезується, тому він має надходити з їжею або у вигляді вітамінних добавок. Такий вітамін особливо важливий для здоров'я.

Про це повідомляє РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на Instagram-сторінку нутриціолога Віри Курин.

Яка роль вітаміну С

Нутриціолог зазначила, що основна роль справжніх вітамінів С в організмі така:

  • включаються в ферменти та допомагають перебігу важливих обмінних реакцій
  • приймають участь в обміні жирів, вуглеводів і білків
  • залучаються до процесів синтезу ДНК і поділу клітин
  • підвищують імунітет
  • знижують стомлюваність і депресивні настрої
  • підтримують нормальну функцію внутрішніх органів
  • допомагають шкірі, волоссю і нігтям виглядати здоровими

Чим загрожує нестача

Нестача вітаміну С може призвести до появи низки симптомів, таких як:

  • анемія
  • кровотеча ясен
  • сприйнятливість до інфекцій
  • зниження швидкості загоєння ран
  • погіршення стану волосся та шкіри
  • поява на руках чи ногах синців
  • сонливість, занепад сил

Його дефіцит викликає захворювання під назвою "цинга", що проявляється кровотечами та ламкістю судин.

Це незамінний вітамін, який можна отримати лише у їжі рослинного походження. Найбільше знаходиться в таких продуктах: цитрусові, ківі, червоний перець, броколі, смородина, полуниця.

Важливо, що вплив вітаміну С на перебіг застуди не доведений та потребує більших клінічних випробувань. Він також не сприяє профілактиці ГРВІ й не скорочує тривалість лікування.

Величезні дози вітаміну С можуть спричинити: діарею, нудоту, блювоту, печію, спазми в животі, головний біль, безсоння. Якщо відчуваєте погіршення стану, звертайтеся до сімейного лікаря.

Зокрема, для більшості людей здорове харчування забезпечує достатню кількість вітаміну С.

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