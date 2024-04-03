Кожа и волосы будут здоровыми: какой важный витамин необходим организму

Витамин С в организме не синтезируется, поэтому он должен поступать в пищу или в виде витаминных добавок. Такой витамин особенно важен для здоровья.

Об этом сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на Instagram -страницу нутрициолога Веры Курин.

Какая роль витамина С

Нутрициолог отметила, что основная роль настоящих витаминов С в организме такова:

включаются в ферменты и помогают течению важных обменных реакций

принимают участие в обмене жиров, углеводов и белков

вовлекаются в процессы синтеза ДНК и деления клеток

повышают иммунитет

снижают утомляемость и депрессивные настроения

поддерживают нормальную функцию внутренних органов

помогают коже, волосам и ногтям выглядеть здоровыми.

Чем грозит нехватка

Недостаток витамина С может привести к появлению ряда симптомов, таких как:

анемия

кровотечение десны

восприимчивость к инфекциям

снижение скорости заживления ран

ухудшение состояния волос и кожи

появление на руках или ногах синяков

сонливость, упадок сил

Его дефицит вызывает заболевание под названием "цинга", проявляющееся кровотечениями и ломкостью сосудов.

Это незаменимый витамин, который можно получить только в пище растительного происхождения. Больше всего находится в таких продуктах: цитрусовые, киви, красный перец, брокколи, смородина, клубника.

Важно, что влияние витамина С на течение простуды не доказано и требует больших клинических испытаний. Он также не способствует профилактике ОРВИ и не сокращает продолжительность лечения.

Огромные дозы витамина С могут вызвать диарею, тошноту, рвоту, изжогу, спазмы в животе, головную боль, бессонницу. Если вы чувствуете ухудшение состояния, обращайтесь к семейному врачу.

В частности, для большинства людей здоровое питание обеспечивает достаточное количество витамина С.