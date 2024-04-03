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Кожа и волосы будут здоровыми: какой важный витамин необходим организму

Среда 03 апреля 2024 18:23
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Кожа и волосы будут здоровыми: какой важный витамин необходим организму Чем важен для организма витамин С (фото: Freepik)
Автор: Татьяна Самарук
Эксперт: Вера Курин

Витамин С в организме не синтезируется, поэтому он должен поступать в пищу или в виде витаминных добавок. Такой витамин особенно важен для здоровья.

Об этом сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на Instagram-страницу нутрициолога Веры Курин.

Какая роль витамина С

Нутрициолог отметила, что основная роль настоящих витаминов С в организме такова:

  • включаются в ферменты и помогают течению важных обменных реакций
  • принимают участие в обмене жиров, углеводов и белков
  • вовлекаются в процессы синтеза ДНК и деления клеток
  • повышают иммунитет
  • снижают утомляемость и депрессивные настроения
  • поддерживают нормальную функцию внутренних органов
  • помогают коже, волосам и ногтям выглядеть здоровыми.

Чем грозит нехватка

Недостаток витамина С может привести к появлению ряда симптомов, таких как:

  • анемия
  • кровотечение десны
  • восприимчивость к инфекциям
  • снижение скорости заживления ран
  • ухудшение состояния волос и кожи
  • появление на руках или ногах синяков
  • сонливость, упадок сил

Его дефицит вызывает заболевание под названием "цинга", проявляющееся кровотечениями и ломкостью сосудов.

Это незаменимый витамин, который можно получить только в пище растительного происхождения. Больше всего находится в таких продуктах: цитрусовые, киви, красный перец, брокколи, смородина, клубника.

Важно, что влияние витамина С на течение простуды не доказано и требует больших клинических испытаний. Он также не способствует профилактике ОРВИ и не сокращает продолжительность лечения.

Огромные дозы витамина С могут вызвать диарею, тошноту, рвоту, изжогу, спазмы в животе, головную боль, бессонницу. Если вы чувствуете ухудшение состояния, обращайтесь к семейному врачу.

В частности, для большинства людей здоровое питание обеспечивает достаточное количество витамина С.

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