Кожа и волосы будут здоровыми: какой важный витамин необходим организму
Витамин С в организме не синтезируется, поэтому он должен поступать в пищу или в виде витаминных добавок. Такой витамин особенно важен для здоровья.
Об этом сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на Instagram-страницу нутрициолога Веры Курин.
Какая роль витамина С
Нутрициолог отметила, что основная роль настоящих витаминов С в организме такова:
- включаются в ферменты и помогают течению важных обменных реакций
- принимают участие в обмене жиров, углеводов и белков
- вовлекаются в процессы синтеза ДНК и деления клеток
- повышают иммунитет
- снижают утомляемость и депрессивные настроения
- поддерживают нормальную функцию внутренних органов
- помогают коже, волосам и ногтям выглядеть здоровыми.
Чем грозит нехватка
Недостаток витамина С может привести к появлению ряда симптомов, таких как:
- анемия
- кровотечение десны
- восприимчивость к инфекциям
- снижение скорости заживления ран
- ухудшение состояния волос и кожи
- появление на руках или ногах синяков
- сонливость, упадок сил
Его дефицит вызывает заболевание под названием "цинга", проявляющееся кровотечениями и ломкостью сосудов.
Это незаменимый витамин, который можно получить только в пище растительного происхождения. Больше всего находится в таких продуктах: цитрусовые, киви, красный перец, брокколи, смородина, клубника.
Важно, что влияние витамина С на течение простуды не доказано и требует больших клинических испытаний. Он также не способствует профилактике ОРВИ и не сокращает продолжительность лечения.
Огромные дозы витамина С могут вызвать диарею, тошноту, рвоту, изжогу, спазмы в животе, головную боль, бессонницу. Если вы чувствуете ухудшение состояния, обращайтесь к семейному врачу.
В частности, для большинства людей здоровое питание обеспечивает достаточное количество витамина С.
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