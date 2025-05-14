Шкіра, платформа і денім: дружина Решетніка продемонструвала трендовий лук на холодну весну

Холодна весна - не привід відмовлятися від стилю. Можна одягнути шкіряну куртку, розкльошені джинси і масивне взуття на платформі, які разом створюють ефектний образ для нестабільної весняної погоди.
РБК-Україна (проєкт Styler) вирішило розповісти, як ці тренди поєднує дружина популярного українського телеведучого Григорія Решетніка Христина Решетнік.
Для стильної фотосесії з дітьми багатодітна мама обрала досить зухвалий образ зі штанами кльош. Вона одягла сині джинси з ефектом зістареного деніму. Зазначимо, що така модель зараз на піку популярності й з нею можна створити комфортні луки.
Христина Решетнік (фото: instagram.com/kristina_reshetnik)
Доповнити джинси дружина Решетніка вирішила чорними ботильйонами на платформі та високих підборах. Таке взуття робить акцент на ногах і візуально подовжує їх.
Також вона одягла чорний топ, а зверху накинула шкіряну куртку з цікавою деталлю - ґудзиками у вигляді мушель.
Христина Решетнік задає тренди (фото: instagram.com/kristina_reshetnik)
Завершити модний образ Христина Решетнік вирішила годинником і золотими прикрасами.
Христина Решетнік із синами (фото: instagram.com/kristina_reshetnik)
Ці речі легко поєднуються між собою і чудово підходять для холодної весни, коли ще потрібен теплий одяг, але хочеться виглядати стильно. Це і робить їх трендами весни 2025 року.
Речі з натуральної або штучної шкіри завжди популярні в перехідні сезони, а навесні 2025 року вона знову в центрі уваги, особливо у вигляді курток з акцентними деталями (золоті або оригінальні ґудзики, приталений крій, мілітарі-силуети).
Решетніки (фото: instagram.com/kristina_reshetnik)
У 2025 році джинси в стилі 90-х, розкльошені, baggy, slouchy, barrel повернулися як альтернатива вузьким силуетам. Це зручно, модно й універсально.
Мода на "грубе" взуття триває - це і естетика 90-х, і комфорт в умовах весни, коли може піти сильний дощ.
Металеві акценти - один з головних ювелірних трендів сезону. Масивні золоті браслети, ланцюги та сережки надають образу розкішного мінімалізму.
Христина Решетнік показала головні тренди весни 2025 (фото: instagram.com/kristina_reshetnik)
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