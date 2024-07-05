Шкільна вчителька стала зіркою фільмів для дорослих та OnlyFans: стверджує, що це було боже провидіння

Шкільна вчителька Кортні Тіллія різко змінила своє життя і стала зіркою еротичної індустрії. Жителька Лос-Анджелеса стверджує, що головною причиною зміни її кар'єри стало божественне втручання.

Як вчителька та католичка стала зіркою фільмів для дорослих та OnlyFans, розповідає РБК-Україна (проєкт Styler) з посиланням на Daily Star.

Кортні Тіллія була відданим педагогом для дітей-аутистів у католицькій школі. Вона виросла у побожному релігійному домі, де її вчили бути "хорошою християнкою". Вона почувалася придушеною таким вихованням і нереалізованою своєю роллю вчителя, яка супроводжувалася скромною платнею.

У 37 років Кортні виявила, що прагне чогось більшого, і за підтримки свого чоловіка Ніка вона кардинально змінила своє життя, від віри до світу порно та OnlyFans. При цьому жінка стверджує, що однією з головних причин зміни кар'єри було божественне втручання.

"Перед тим, як я залишила викладацьку роботу, я відчувала себе надзвичайно відірваною від себе, а також від Бога! Я не знала, яка мета мого життя або як я маю допомагати іншим. Коли я почала шукати шлях до себе та Бога не так, як мене вчили в церкві, я продовжувала чути й відчувати спонукання допомогти звільнити жінок від сексуального сорому", - пояснила колишня вчителька.

Вона додала, що спочатку у неї було багато власного сексуального сорому.

"Пам'ятаю, як була на фотосесії, де брали участь кілька порнозірок, і я була така схвильована. Я могла відчути судження, які прищепили мені суспільство та релігія, я добре усвідомлювала це. Ця частина мене відчувала, що їхній сексуальний вибір і самовираження були неправильними та аморальними", - додала Кортні.

Колишня вчителька стала порнозіркою (фото: instagram.com/thecourtneytillia)

Вона зізналася, що вона відчувала себе неправильно, але у неї не було відчуття, ніби Бог їй казав так почуватися. У цьому винно було суспільство і вона вважає, що її "обманули", бо є більш розвільнене життя.

Кортні вирішила зробити своєю місією звільнення тих, хто вірить у Божий план щодо сексуального сорому, оскільки вона вірить, що він вибрав її для цього.

"Боже послання було абсолютно чітким: я тут, щоб бути порнозіркою. Це мій спосіб служіння. Я показую іншим, що задоволення та наше сексуальне самовираження - навіть у порно та секс-бізнесі - не мають на меті суперечити Богові чи існувати окремо від Бога. Вони єдині з Богом і святі", - додала зірка.

Кортні каже, що зараз вона найбільше пов'язана з Богом, ніж будь-коли, і водночас найменш релігійна, якою коли-небудь була.

"Мені не потрібна організація чи інституція, щоб говорити мені, хто такий Бог або як поводитися з моїми справами", - сказала вона.

Зараз колишня вчителька заробляє від 20 000 до 100 000 доларів і відчуває себе абсолютно щасливою.

Колишня вчителька стала зіркою OnlyFans (фото: instagram.com/thecourtneytillia)