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Дивіться, як виглядає найвища OnlyFans модель, яка щомісяця заробляє мільйони на своїх фото

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Неділя 30 липня 2023 22:22
Дивіться, як виглядає найвища OnlyFans модель, яка щомісяця заробляє мільйони на своїх фото Марі Темара (фото: instagram.com/marietemara)
Автор: Світлана Мащенко

28-річна OnlyFans-модель Марі Темара має понад два метри росту. Вона заробляє на місяць понад 250 тисяч фунтів стерлінгів (11 млн грн) на своїх фотографіях.

Дивіться, як виглядає красуня - в матеріалі Styler далі.

Хто така Марі Темара

Дівчина має 7 футів (2,13 метри) зросту, однак її запідозрили в тому, що вона нещира, і насправді значно нижча.

Саме тому Марі опублікувала відеоролик, на якому показано, як вона стоїть між своїм татом, мамою і братом, які, як виявилося, мають або такий самий зріст, або ще вищі за дівчину.

Дивіться, як виглядає найвища OnlyFans модель, яка щомісяця заробляє мільйони на своїх фотоНа Instagram дівчини підписано понад 1,2 млн шанувальників і вона надзвичайно популярна

Марі заробляє на своїх відвертих фото, працюючи на платформі OnlyFans. Попри великий зріст дівчина має дуже струнку фігуру і пишні форми.

Дивіться, як виглядає найвища OnlyFans модель, яка щомісяця заробляє мільйони на своїх фотоДивіться, як виглядає найвища OnlyFans модель, яка щомісяця заробляє мільйони на своїх фотоДивіться, як виглядає найвища OnlyFans модель, яка щомісяця заробляє мільйони на своїх фотоКрасуня хизується відвертими фото (instagram.com/marietemara)

На думку дівчини, її успіх пов’язаний з тим, що багато людей мають фетиш на гігантизм.

"Напевно, тому нас називають "найвища сім'я онлайн". А ти вищий за нас?" - запитує Марі і публікує відео зі своєю родиною.

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