Школьная учительница стала звездой фильмов для взрослых и OnlyFans: утверждает, что это было божье провидение

Школьная учительница Кортни Тиллия резко изменила свою жизнь и стала звездой эротической индустрии. Жительница Лос-Анджелеса утверждает, что главной причиной смены ее карьеры стало божественное вмешательство.

Как учительница и католичка стала звездой фильмов для взрослых и OnlyFans, рассказывает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на Daily Star.

Кортни Тиллия была преданным педагогом для детей-аутистов в католической школе. Она выросла в набожном религиозном доме, где ее учили быть "хорошей христианкой". Она чувствовала себя подавленной таким воспитанием и нереализованной своей ролью учителя, сопровождавшейся скромным жалованием.

В 37 лет Кортни обнаружила, что стремится к чему-то большему, и при поддержке своего мужа Ника она кардинально изменила свою жизнь, от веры в мир порно и OnlyFans. При этом женщина утверждает, что одной из главных причин смены карьеры было божественное вмешательство.

"Перед тем, как я оставила преподавательскую работу, я чувствовала себя чрезвычайно оторванной от себя, а также от Бога! Я не знала, какова цель моей жизни или как я должен помогать другим. Когда я начала искать путь к себе и Богу не так, как меня учили в церкви, я продолжала слышать и чувствовать побуждение помочь освободить женщин от сексуального стыда", - объяснила бывшая учительница.

Она добавила, что поначалу у нее было много собственного сексуального стыда.

"Помню, как была на фотосессии, где участвовали несколько порнозвезд, и я была так взволнована. Я могла почувствовать суждения, которые привили мне общество и религия, я хорошо осознавала это. Эта часть меня чувствовала, что их сексуальный выбор и самовыражение были неправильными и безнравственными", - добавила Кортни.

Бывшая учительница стала порнозвездой (фото: instagram.com/thecourtneytillia)

Она призналась, что она чувствовала себя неправильно, но у нее не было ощущения, будто Бог ей говорил так чувствовать себя. В этом виновато было общество и она считает, что ее "обманули", потому что есть более разрушенная жизнь.

Кортни решила сделать своей миссией освобождения тех, кто верит в Божий план сексуального стыда, поскольку она верит, что он выбрал ее для этого.

"Боже послание было совершенно четким: я здесь, чтобы быть порнозвездой. Это мой способ служения. Я показываю другим, что удовольствие и наше сексуальное самовыражение - даже в порно и секс-бизнесе - не преследуют цель противоречить Богу или существовать отдельно от Бога. Они едины с Богом и святы", – добавила звезда.

Кортни говорит, что сейчас она больше связана с Богом, чем когда-либо, и в то же время наименее религиозна, какой когда-либо была.

"Мне не нужна организация или институт, чтобы говорить мне, кто такой Бог или как обращаться с моими делами", - сказала она.

Сейчас бывшая учительница зарабатывает от 20000 до 100000 долларов и чувствует себя абсолютно счастливой.

Бывшая учительница стала звездой OnlyFans (фото: instagram.com/thecourtneytillia)