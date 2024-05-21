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Українці сказали, чи готові до стосунків з дівчиною, яка веде сторінку OnlyFans

Вівторок 21 травня 2024 16:32
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Українці сказали, чи готові до стосунків з дівчиною, яка веде сторінку OnlyFans Українці сказали, чи зустрічалися б з дівчиною з OnlyFans (колаж: РБК-Україна)
Автор: Юлія Любченко

У сучасному світі у людей стає все менше упереджень, особливо, які стосуються відносин між чоловіком та жінкою. Тому стає цікаво, чи зустрічалися б чоловіки з жінками, які заробляють в OnlyFans.

Про це розповідає РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на Instagram-опитування dating_andrew.

Українці сказали, чи бачать себе чоловіки у стосунках з дівчиною з OnlyFans

OnlyFans, для багатьох дівчат, став гарною платформою для заробітку великих грошей, але не для кожного хлопця це є нормальним, коли його обраниця заробляє таким способом.

Проте наше суспільство стає більш лояльним у плані стосунків, і саме тому, деякі чоловіки сприймають це лише як роботу. Але є й ті, хто має чіткі та правильні установи, на їхній погляд, тому є проти такої роботи.

А відповіді опитаних чоловіків на питання, чи бачать вони себе у стосунках з дівчиною, яка має профіль на OnlyFans звучать наступним чином:

  • "Так"
  • "Чесно кажучи, не зовсім, тому що, для мене важливо, щоб дівчина всю свою сексуальну енергію, всю свою жіночність, зберегла в собі, а не на публіку"
  • "Ну, навряд чи уявляв би, знову ж таки, я одружений, тому ні"
  • "Я не уявляю себе в таких стосунках"
  • "Ні".

Як бачимо, думки різняться, але тих, хто не став би будувати стосунки з дівчиною, яка заробляє на OnlyFans більше, аніж тих, кому було б комфортно в таких відносинах.

Раніше ми розповідали, скільки готові заплатити українці, щоб не воювати.

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