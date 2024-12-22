То шкідлива чи ні? Розвінчано 3 найпопулярніших міфи про лазерну епіляцію

Міф 1: Лазерна епіляція пошкоджує та руйнує кістки

Це твердження абсолютно безпідставне. Лазерний промінь, який використовується під час процедури, проникає лише на глибину 1-4 мм - саме до волосяних фолікулів у шкірі. Він не впливає на кісткову тканину, жировий прошарок чи інші структури, розташовані глибше.

Міф 2: Лазерна епіляція викликає рак

Наукові дослідження не підтверджують зв’язку між лазерною епіляцією та онкологічними захворюваннями. Лазерне випромінювання, яке застосовується в цій процедурі, не містить ультрафіолетових променів, які можуть пошкоджувати ДНК клітин і провокувати рак. До того ж лазер діє лише на верхні шари шкіри, не проникаючи у внутрішні органи.

Міф 3: Лазерна епіляція пошкоджує матку та внутрішні органи

Лазерний промінь впливає виключно на поверхневі шари шкіри, де розташовані волосяні фолікули. Він не може досягати матки чи будь-яких інших внутрішніх органів. Тож процедура є безпечною для репродуктивного здоров’я жінок.

Що кажуть експерти?

Дерматологи та косметологи наголошують, що лазерна епіляція, проведена у сертифікованих клініках із дотриманням усіх медичних протоколів, є безпечною процедурою. Вона не викликає онкологічних чи інших захворювань, якщо виконується професіоналами із використанням якісного обладнання.

Як убезпечити себе?

Обирайте клініку з медичною ліцензією. Перед процедурою обов’язково переконайтеся, що заклад має всі необхідні дозволи та працює із сертифікованим обладнанням.

Консультація дерматолога. Перед початком епіляції важливо пройти огляд у лікаря, щоб виключити можливі протипоказання.

Дотримуйтесь рекомендацій спеціаліста. Після процедури важливо слідувати порадам з догляду за шкірою, щоб уникнути подразнень.

Лазерна епіляція є ефективним і сучасним методом позбавлення від небажаного волосся. Усі міфи про її шкідливість залишаються лише вигадками, які не підтверджуються науковими дослідженнями. Обирайте професійних спеціалістів, дотримуйтесь рекомендацій, і результат потішить вас без жодних ризиків для здоров’я!