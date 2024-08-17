Шкарпетки під літнє взуття: як їх правильно підібрати, щоб зробити образ стильним

Кожна дівчина хоче виглядати не просто привабливо, а й виділятися із сірого натовпу. У цьому допоможуть найпростіші прийоми зі стилем.
РБК-Україна (проект Styler) розповідає, як правильно підібрати шкарпетки під літнє взуття та з яким одягом носити таке поєднання, щоб бути у тренді.
Раніше шкарпетки з літнім взуттям вважалися моветоном, проте, як відомо, тренди постійно змінюються. Тому можна поекспериментувати зі стилем, як це роблять багато знаменитостей та стрітстайл-блогерів.
Леся Нікітюк (фото: instagram.com/lesia_nikituk)
Щоб образ виглядав гармонійно, дуже важливо підібрати до туфель або босоніжок шкарпетки з правильного матеріалу. Наприклад, з сандалями на грубій підошві або з масивними лоферами зі шкіри краще одягнути шкарпетки з бавовни. А ось витончені босоніжки, як у Роузі Гантінгтон-Уайтлі, чудово доповнять капронові напівпрозорі варіанти.
Роузі Гантінгтон-Уайтлі (фото: instagram.com/rosiehw)
Ще одне модне правило - необхідно враховувати пропорції фігури при виборі шкарпеток під літнє взуття. Будь-які шкарпетки будуть "обрізати" ноги і робити їх нижню частину трохи масивнішою. Щоб цього уникнути, просто надягайте шкарпетки з босоніжками або туфлями лише з брюками.
А якщо ви вибрали взуття з ремінцями та лук зі спідницею, шкарпетки повинні закінчуватися трохи вище застібки.
Шкарпетки з босоніжками (фото: instagram.com/laurareaney)
Також важливо, щоб шкарпетки підходили до інших деталей вашого образу. Найкраще підбирати однотонні шкарпетки без принта та інших декоративних елементів. Якщо на літньому взутті є декор, наприклад, банти або стрази, то яскраві шкарпетки з принтом або кольоровим швом перевантажать образ.
Шкарпетки з босоніжками (фото: instagram.com/laurareaney)
Якщо ви не боїтеся сміливих експериментів, зіграйте на контрасті. Головне, щоб таке поєднання кольорів подобалося вам.
Однак у жодному разі не варто носити тілесні капронові шкарпетки під босоніжки та інше літнє взуття. Тілесні шкарпетки з капрону доречні лише за наявності ділового дрес-коду. І навіть у цьому випадку не слід носити їх зі спідницями - тільки зі штанами. У повсякденних образах така деталь дуже удешевшує образ і виглядає неактуально.
Не бійтеся експериментів (фото: instagram.com/soumyamohantyofficial)
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Для написання матеріалу були використані Instagram-сторінки модних блогерів та знаменитостей: Jiwon Yoon, Laura Reaney, Nuala Meenehan, Soumya Mohanty Gehlot, Rosie HW, Лесі Нікітюк.