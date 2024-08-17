Шкарпетки під літнє взуття: як їх правильно підібрати, щоб зробити образ стильним

Раніше шкарпетки з літнім взуттям вважалися моветоном, проте, як відомо, тренди постійно змінюються. Тому можна поекспериментувати зі стилем, як це роблять багато знаменитостей та стрітстайл-блогерів.

Леся Нікітюк (фото: instagram.com/lesia_nikituk)

Щоб образ виглядав гармонійно, дуже важливо підібрати до туфель або босоніжок шкарпетки з правильного матеріалу. Наприклад, з сандалями на грубій підошві або з масивними лоферами зі шкіри краще одягнути шкарпетки з бавовни. А ось витончені босоніжки, як у Роузі Гантінгтон-Уайтлі, чудово доповнять капронові напівпрозорі варіанти.



Роузі Гантінгтон-Уайтлі (фото: instagram.com/rosiehw)

Ще одне модне правило - необхідно враховувати пропорції фігури при виборі шкарпеток під літнє взуття. Будь-які шкарпетки будуть "обрізати" ноги і робити їх нижню частину трохи масивнішою. Щоб цього уникнути, просто надягайте шкарпетки з босоніжками або туфлями лише з брюками.

Як носити шкарпетки з босоніжками (фото: instagram.com/nualameenehan)

А якщо ви вибрали взуття з ремінцями та лук зі спідницею, шкарпетки повинні закінчуватися трохи вище застібки.

Шкарпетки з босоніжками (фото: instagram.com/laurareaney)

Також важливо, щоб шкарпетки підходили до інших деталей вашого образу. Найкраще підбирати однотонні шкарпетки без принта та інших декоративних елементів. Якщо на літньому взутті є декор, наприклад, банти або стрази, то яскраві шкарпетки з принтом або кольоровим швом перевантажать образ.

Шкарпетки з босоніжками (фото: instagram.com/laurareaney)

Якщо ви не боїтеся сміливих експериментів, зіграйте на контрасті. Головне, щоб таке поєднання кольорів подобалося вам.

Шкарпетки з літнім взуттям (фото: instagram.com/maruko_graphy)

Однак у жодному разі не варто носити тілесні капронові шкарпетки під босоніжки та інше літнє взуття. Тілесні шкарпетки з капрону доречні лише за наявності ділового дрес-коду. І навіть у цьому випадку не слід носити їх зі спідницями - тільки зі штанами. У повсякденних образах така деталь дуже удешевшує образ і виглядає неактуально.

Не бійтеся експериментів (фото: instagram.com/soumyamohantyofficial)